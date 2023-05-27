Цю інформацію підтвердила британська розвідка. 25 травня ватажок вагнерівців. Пригожин заявив, що виведення його військ з Бахмута. Так звана "ротація" та передача позицій російському міноборони триватиме до 1 червня.
До речі Ротація росіян у Бахмуті може дати ЗСУ ініціативу розпочати новий етап операцій, – ISW
Хто замінив вагнерівців
У Міністерстві України також підтвердили ротацію сил Вагнера на околицях міста. Станом на 24 травня туди, ймовірно увійшли бойовики з окупованого Донбасу.
За останні тижні частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ Росії, ймовірно, висунулися з району Свято-Кременна для посилення флангів Бахмута.
Чи залишаться вагнерівці біля Бахмута
Фахівці прогнозують, що ротація сил "Вагнера" продовжиться контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в оточенні навколо міста.
Попри ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використовуватися для подальших наступальних операцій на Донбасі навіть після переформування сил.
"Вихід" вагнерівців з Бахмута: що відомо
- Зранку 25 травня Пригожин заявив про начебто "відхід" його найманців з Бахмута. Хоча раніше він заявляв, що вагнерівці "захопили" Бахмут.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що спостерігається зменшення кількості атак. Однак інформацію про "відхід" наразі складно підтвердити.