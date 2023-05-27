Цю інформацію підтвердила британська розвідка. 25 травня ватажок вагнерівців. Пригожин заявив, що виведення його військ з Бахмута. Так звана "ротація" та передача позицій російському міноборони триватиме до 1 червня.

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Хто замінив вагнерівців

У Міністерстві України також підтвердили ротацію сил Вагнера на околицях міста. Станом на 24 травня туди, ймовірно увійшли бойовики з окупованого Донбасу.

За останні тижні частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ Росії, ймовірно, висунулися з району Свято-Кременна для посилення флангів Бахмута.

Чи залишаться вагнерівці біля Бахмута

Фахівці прогнозують, що ротація сил "Вагнера" продовжиться контрольованими етапами, щоб запобігти колапсу в оточенні навколо міста.

Попри ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, сили "Вагнера", ймовірно, будуть використовуватися для подальших наступальних операцій на Донбасі навіть після переформування сил.

"Вихід" вагнерівців з Бахмута: що відомо