Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку Росія атакує з артилерії та намагається зупинити просування ЗСУ по флангах. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів у ефірі телемарафону, яка ситуація наразі на околицях Бахмута, пише 24 Канал.

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Як змінилась ситуація у районі Бахмута

Під час наших контратакувальних дій на деяких позиціях наші підрозділи змогли просунутися на відстань від 350 до 450 метрів,

– розповів Череватий.

Окрім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що українські військові:

ліквідували 54 окупантів та поранити – 84;

знищили реактивну систему залпового вогню "Град", три гармати, три безпілотники, самохідний міномет 2С4 Тюльпан, два польові склади з боєприпасами.

Сергій Череватий розповів, що за добу 27 травня було два бойові зіткнення, 26 травня – від одного до трьох.

"Це набагато менше порівняно з тим, як ворог поводився протягом усіх попередніх місяців. Однак залишається активна інтенсивність у сенсі вогневого ураження наших позицій. 465 разів ворог бив різними системами та калібрами по наших позиціях. Було два авіанальоти", – зазначив Череватий.

Зверніть увагу! Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів 24 травня, що ЗСУ продовжують оборонну операцію і досягли успіхів на флангах Бахмута. Тобто наші бійці продовжують брати в оточення російських окупантів на Бахмутському напрямку, росіяни потрапляють в полон.

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