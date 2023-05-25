Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також розповіла про актуальну ситуацію на кожному з напрямків.

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Що відбувається на Сході

На Авдіївському і Мар'їнському напрямках наші захисники відбили атаки ворога. Попри це загарбники продовжують безуспішно наступати.

На Лиманському напрямку ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії взагалі не проводив.

На Куп'янському наразі тривають бої. Російська армія атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування та зазнає великих втрат.

Вагнерівці покинули околиці Бахмута

Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити просування українських військ по флангах. Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються вагнерівці,

– йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра додала, що ЗСУ контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

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