Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона також розповіла про актуальну ситуацію на кожному з напрямків.
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Що відбувається на Сході
На Авдіївському і Мар'їнському напрямках наші захисники відбили атаки ворога. Попри це загарбники продовжують безуспішно наступати.
На Лиманському напрямку ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії взагалі не проводив.
На Куп'янському наразі тривають бої. Російська армія атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування та зазнає великих втрат.
Вагнерівці покинули околиці Бахмута
Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити просування українських військ по флангах. Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.
У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи Вагнера на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються вагнерівці,
– йдеться у повідомленні.
Заступниця міністра додала, що ЗСУ контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".
ЗСУ практично знищили ПВК "Вагнера"
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 24 травня повідомив, що українські воїни продовжують брати в оточення російських окупантів на Бахмутському напрямку. За його словами, вони впевнено просуваються по флангах міста та беруть в полон вагнерівців.
- Лейтенант батальйону Нацгвардії "Свобода" Роман Конон розповів, що втрати ворога у Бахмуті кількісно перевищують військо Чехії чи загалом за середньостатистичну армію в Європі.
- За словами речника Сергія Череватого, головний подвиг героїв Бахмута – це те, що вони, по суті, знищили "Вагнера" – один з найбоєздатніших підрозділів росіян. Та й загалом, українські воїни-титани вимотали все вороже угруповання дуже великою ціною.
- Крім того, додамо, що протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 500 окупантів. Таким чином на перегній вже перетворили понад 205 тисяч російських загарбників.