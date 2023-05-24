Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники продовжують оборонну операцію і досягли успіхів на флангах Бахмута.

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Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмута

Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута,

– повідомив Сирський.

Генерал-полковник також опублікував відео з полоненим найманцем ПВК "Вагнер". За словами військовополоненого, його основним стимулом для участі у війні був матеріальний інтерес. Він розраховував бути в роті забезпечення, однак потрапив на передову.

"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить", – розповідає у відео полонений.

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Загарбники самі раді потрапити у полон, адже розуміють, що так принаймні мають шанс на житя. Так, чергову партію окупантів взяли у полон на Бахмутському напрямку воїни 3-ї штурмової бригади. Вони опублікували фото загарбників.



Полонені окупанти на Бахмутському напрямку / Фото З ОШБр

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