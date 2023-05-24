Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники продовжують оборонну операцію і досягли успіхів на флангах Бахмута.
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Сили оборони мають успіхи на флангах Бахмута
Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута,
– повідомив Сирський.
Генерал-полковник також опублікував відео з полоненим найманцем ПВК "Вагнер". За словами військовополоненого, його основним стимулом для участі у війні був матеріальний інтерес. Він розраховував бути в роті забезпечення, однак потрапив на передову.
"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить", – розповідає у відео полонений.
Вагнерівці у полоні ЗСУ: відео
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Загарбники самі раді потрапити у полон, адже розуміють, що так принаймні мають шанс на житя. Так, чергову партію окупантів взяли у полон на Бахмутському напрямку воїни 3-ї штурмової бригади. Вони опублікували фото загарбників.
Полонені окупанти на Бахмутському напрямку / Фото З ОШБр
Що відбувається у Бахмуті
- Попри те, що росіяни постійно кричать про захоплення Бахмута, це не так. ЗСУ продовжують наступ на флангах, і це – факт.
- Речник Східного угрупування Сергій Череватий розповів, що головний подвиг героїв Бахмута – це те, що вони, по суті, знищили "Вагнера" – один з найбоєздатніших підрозділів росіян.