Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники продолжают оборонную операцию и добились успехов на флангах Бахмута.
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Силы обороны преуспевают на флангах Бахмута
Силы обороны продолжают оборонную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута,
– сообщил Сырский.
Генерал-полковник также опубликовал видео с пленным наемником ППК "Вагнер". По словам военнопленного, его основным стимулом к участию в войне был материальный интерес. Он рассчитывал быть во рту снабжения, однако попал на передовую.
"Нам сказали, если мы не поедем воевать, то нас погрузят в Камаз и больше никто нас не увидит", – рассказывает в видео пленник.
Вагнеровцы в плену ВСУ: видео
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Захватчики сами рады попасть в плен, ведь понимают, что так, по крайней мере, имеют шанс на жизнь. Так, очередную партию окупантов взяли в плен на Бахмутском направлении воины 3-й штурмовой бригады. Они опубликовали фото захватчиков.
Пленные оккупанты на Бахмутском направлении / Фото С ОШБр
Что происходит в Бахмуте
- Несмотря на то, что россияне постоянно кричат о захвате Бахмута, это не так. ВСУ продолжают наступление на флангах, и это – факт.
- Представитель Восточной группировки Сергей Череватый рассказал, что главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян.