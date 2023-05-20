В эфире канала "Мы – Украина" представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал о заявках от российских военных. По его словам, ежемесячно тысячи оккупантов стремятся попасть в украинский плен, передает 24 Канал.

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Каждая заявка – отдельная спецоперация

Что касается количества пленных, то Юсов заметил, что точную цифру называть он не может. В то же время озвучил месячную статистику заявок.

Но так, например, у нас стабильно сейчас более 3 тысяч заявок в месяц от россиян, от служащих российской армии, желающих сдаться в плен. В каждом случае это отдельная операция, отдельная сложная работа по выводу,

– добавил он.

Главной в этом случае есть безопасность. В частности, украинских защитников, которые будут встречать оккупанта. Ну и, собственно, российского военного, готового пополнить обменный фонд. По словам Юсова, происходит по несколько десятков подобных операций одновременно.

Ловушки вместо сдачи в плен

Представитель ГУР МО отметил, что россияне также устраивают ловушки. Они заявляют о якобы желании сдаться, чтобы нанести вред нашим военным. Поэтому к каждой поступающей заявке относятся максимально ответственно.

Заметим, что попавшие в плен оккупанты благодарят наших защитников. Так, под Бахмутом русский военный выразил благодарность за то, что все произошло "изящно".

Он пополнил обменный фонд благодаря третьей штурмовой бригаде. Она 18 мая провела наступательные действия в западных окрестностях Бахмута. Таким образом удалось создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

По данным наших военных, после штурма "лавы двухсотых" пополнили по меньшей мере 50 оккупантов. Еще около 100 получили ранения. Собственно, во время этого взяли в плен четырех россиян. И один из них поблагодарил защитников Украины за "красивое взятие".