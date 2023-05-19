Недолго думая, оккупант поблагодарил украинцев за "искреннее" взятие в плен. Наши солдаты, наступавшие под Бахмутом, конечно же, посмеялись над этим.
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Украинские солдаты взяли в плен россиянина под Бахмутом
Солдаты 3 штурмовой бригады 18 мая провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. По их данным, после штурма по меньшей мере 50 россиян "задвухсотились" и еще около 100 стали "трехсотыми".
Кроме этого, наши солдаты взяли в плен 4 россиян. Один из них решил поблагодарить их за "красивое взятие в плен".
Украинцы изящно взяли россиянина в плен: смотрите видео
Все успешные штурмовые действия были выполнены бойцами 1 штурмового и 1 механизированного батальонов, входящих в состав бригады.
В заключение бойцы рассказали, что на Бахмутском направлении они ликвидировали резервы врага, в том числе несколько российских складов боекомплектов.
Вооруженные Силы наступают в окрестностях Бахмута.
- Замминистра обороны Анна Маляр 18 мая отметила, что ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута. По ее словам, Силы обороны на отдельных участках продвинулись от 500 до 1000 метров.
- В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы продвигаются на флангах возле Бахмута. В частности, за 17 мая они продвинулись на расстояние от 150 до 1700 метров.
- Также лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон сказал, что вагнеровцы, беспрестанно штурмующие крепость, имеют большие проблемы. Он отметил, что сейчас их всех сгребли в кучу и бросили в последний бой.