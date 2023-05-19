Недовго думаючи, окупант подякував українцям за "ізящноє" взяття у полон. Наші солдати, які наступали під Бахмутом, звісно ж, посміялися з цього.

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Українські солдати взяли у полон росіянина під Бахмутом

Солдати 3 штурмової бригади 18 травня провели наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. За їхніми даними, після штурму щонайменше 50 росіян "задвохсотилися" та ще близько 100 стали "трьохсотими".

Крім цього, наші солдати взяли у полон аж 4 росіян. Один з них вирішив подякувати їм за "красиве взяття у полон".

Українці "ізящно" взяли росіянина у полон: дивіться відео

Усі успішні штурмові дії були виконані бійцями 1 штурмового та 1 механізованого батальйонів, що входять до складу бригади.

Наостанок бійці розповіли, що на Бахмутському напрямку вони ліквідували резерви ворога, зокрема декілька російських складів боєкомплектів.

Збройні Сили наступають на околицях Бахмута