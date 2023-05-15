Українські захисники взяли в полон російського військовослужбовця, родом з Луганщини. Як Росія кидає напризволяще своїх військовослужбовців, повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ЗСУ.

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Хочеш одягнутися – йди на ринок

Бойовик псевдореспубліки Констянтин Гончаров потрапив у полон до ЗСУ поблизу населеного пункту Білогорівка. 56-річний чоловік почав працювати в армії ще до початку повномасштабного вторгнення – в армії так званої "ЛНР" він вже понад 2,5 роки. У тилу був звичайним кухарем, проте у 2022 році його перевели в штурмовий підрозділ.

Полонений зізнався українським військовим, що за весь час служби жодного разу не бачив нічого нового в армії. Чоловік зізнався, що його змусили купувати самостійно навіть костюм кухаря, коли він був у тилу.

"Дав 5,5 тисячі рублів за шматок ганчірки. Кітель нормальний, а штани – треба надягати з милом, бо вони мені мов трико", – заявив окупант.

За словами полоненого, на фронті "модні" лише кадирівці – вони приїздять у хорошому й новому спорядженні. Російським солдатам доводиться купувати все самостійно. Полонений бідкається, що за час служби він тільки одного разу отримав від армії одяг. Ба більше, йому видали не нове, а спорядження звільненого солдата.

Я нового нічого не бачив, хоча по телебаченню кажуть, що у повному комплекті є одяг для військовослужбовців,

– розповів полонений.

Солдат заявив, що лише згодом зрозумів, де є одяг для військових – на ринку. За словами полоненого, якщо хочеш одягнутися "по-модному", то треба самостійно все купувати. Навіть бронежилет або розвантажувальний жилет треба шукати на ринку.

"Тисяч 50 викинеш або більше", – заявив окупант про "забезпечення" від Росії.

Окрім того, контрактники та мобілізовані псевдореспублік дуже бояться контрнаступу. Вони вважають, що Росія може їх запросто кинути, адже своїх військовослужбовців вона буцімто тримає у тилу.

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Як на Луганщині уникають мобілізації

Гончаров заявив, що деякі чоловіки на Луганщині просто не виходять з будинків, аби не потрапити на фронт. До прикладу він наводить свого сусіда, який боїться вийти за межі будинку з 2014 року.

"Сидить дома в хаті, виходить тільки ввечері, на городі поколупається і спатки", – каже колаборант.

Полонений вважає таку тактику "робочою", бо за 9 років чоловік так і не потрапив до рук військових. Окремо Гончаров підкреслив, що за таких умов сусід досі живий.