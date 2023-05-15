Колаборанта взяли в полон поблизу Білогорівки, що на Луганщині. Про це 24 Каналу повідомили джерела в ЗСУ.

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Як в псевдореспубліках уникають мобілізації

Гончаров розповів, що єдиний вихід уникнути мобілізації – "никатись".

Сидіти вдома і не висовуватись. Воно того вартує. Сусід мій з 2014 року з дому не виходить. Сидить дома в хаті, виходить тільки ввечері, на городі поколупається і спатки,

– каже колаборант.

Він також додав, що зранку його сусід сидить в хаті й дивиться телевізор. Таку "тактику" Гончаров вважає успішною, адже його приятель досі живий.

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Варто додати, що Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні наголошував, що ворог і надалі намагається поповнювати втрати в живій силі через примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України.

Таким чином, в низці населених пунктів Херсонської області вже зафіксували факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського.

Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.

Натомість осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вони потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.

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