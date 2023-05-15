Коллаборанта взяли в плен вблизи Белогоровки, что на Луганщине. Об этом 24 Каналу сообщили источники в ВСУ.
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Как в псевдореспубликах избегают мобилизации
Гончаров рассказал, что единственный выход избежать мобилизации – "никаться".
Сидеть дома и не высовываться. Оно того стоит. Сосед мой с 2014 года из дома не выходит. Сидит дома в хате, выходит только вечером, на огороде поковыряется и спатки,
– говорит коллаборант.
Он также добавил, что утром его сосед сидит в доме и смотрит телевизор. Такую "тактику" Гончаров считает успешной, ведь его приятель до сих пор жив.
Как на Донбассе прячутся от мобилизации: смотрите видео
Стоит добавить, что Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что враг и дальше пытается пополнять потери в живой силе из-за принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.
Таким образом, в ряде населенных пунктов Херсонской области уже зафиксировали факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского.
После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.
В то же время лиц, которые отказываются от уплаты взятки или не имеют необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого они попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.
Луганск посетил "хлопок": коротко
- Во временно оккупированном Луганске утром 15 мая раздались мощные взрывы. Вероятно, "хлопок зацвел" на территории бывшего авиаучилища, где как раз находились российские захватчики. Интересно, что к моргам уже начали свозить "груз 200".
- Источники 24 Канала сообщили, что уже в первые часы после взрывов на территории бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, в местные морги привезли несколько десятков тел.
- В настоящее время известно о доставке более 30 тел ликвидированных окупантов. Впрочем, скорее всего, агрессор, как всегда, пытается скрыть свои потери. Поэтому реальное количество "хороших россиян" может быть значительно больше.