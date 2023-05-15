По предварительным данным, взрыв якобы произошел в барбершопе, пишут росСМИ. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также Утренний "хлопок" в Луганске: в местные морги уже привезли более 30 тел
Пропагандисты отмечают, что "взрывное устройство" якобы сработало в помещении салона красоты. Часть вражеских телеграмм-каналов уже распространяют информацию о якобы гранате.
Предварительно не обошлось без пострадавших. В сети уже распространяют видео с места происшествия.
В Луганске снова взрыв: смотрите видео