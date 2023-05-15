По предварительным данным, взрыв якобы произошел в барбершопе, пишут росСМИ. Об этом сообщает 24 канал.

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Пропагандисты отмечают, что "взрывное устройство" якобы сработало в помещении салона красоты. Часть вражеских телеграмм-каналов уже распространяют информацию о якобы гранате.

Предварительно не обошлось без пострадавших. В сети уже распространяют видео с места происшествия.

В Луганске снова взрыв: смотрите видео