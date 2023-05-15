За попередніми даними, вибух нібито стався у салоні краси "Барбершоп", пишуть росЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про вибух у Луганську
Пропагандисти зазначають, що "вибуховий пристрій" буцімто спрацював у "Барбершопі" на вулиці Демьохіна, 78. Частина ворожих телеграм-каналів вже поширюють інформацію про нібито гранату.
Також пишуть про нібито постраждалих. Зазначають, що начебто трьох людей госпіталізували у важкому стані. Також пропагандисти заявляють, що вибух нібито прогримів поблизу телерадіокомпанії.
У мережі вже поширюють відео з місця подій. На кадрах видно російських військових та пожежну техніку.
У Луганську прогримів вибух: дивіться відео
Наслідки вибуху: дивіться відео
Зауважимо, достеменно невідомо, що саме сталося в окупованому місті. Важливо розуміти, що російські терористи постійно вигадують байки та поширювати фейки.
До речі, активіст Сергій Стерненко також припустив, що окупанти брешуть про нібито вибух гранати.
Напевно, у Луганську когось підрвали чимось потужнішим. Пле поки немає інформації, кого,
– зазначив Стерненко.
Також додав, що вже відомо про 5 поранених, зокрема, троє з них нібито у важкому стані.
Де, за словами пропагандистів, був вибух: дивіться карту
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