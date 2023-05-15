Відповідну інформацію поширюють російські пропагандисти, пише 24 Канал. У повідомленні мовиться, що Корнет нібито отримав важке поранення.

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Корнет буцімто перебуває у реанімації

Також він нібито перебуває у реанімації. Однак офіційної інформації, чи справді так званий глава "МВС" дійсно постраждав – немає.

Ймовірний інцидент з Корнетом може бути наслідком внутрішньої ворожнечі між окупантами. Журналісти "Донбас.Реалії" пригадують про боротьбу за владу в окупованому Луганську.

Зокрема, про конфлікт між ватажком угруповання "ЛНР" Леонідом Пасічником і Корнетом. Як стверджували тоді джерела проєкту в українській розвідці, Пасічник не контролював Корнета й активно збирав на нього компромат.



Ігор Корнет / Фото росЗМІ

Разом з тим, окупанти одразу ж після вибуху в центрі Луганська заявили про "теракт" і звинуватили в його організації Україну.

У Луганську протягом дня прогриміло два вибухи

Зранку 15 травня на території колишнього Луганського вищого військового училища штурманів прогриміли потужні вибухи. Внаслідок вибухів спалахнула сильна пожежа.

Джерела 24 Каналу повідомили, що після вибухів до місцевих моргів привезли понад 30 тіл. На території колишнього училища розташовувалися окупанти.

Вже вдень у Луганську стався вибух у барбершопі на вулиці Демьохіна. За версією пропагандистів, хтось нібито кинув гранату. Також повідомляється, що міг спрацювати вибуховий пристрій.

Кадри з барбершопу в Луганську після вибуху: дивіться відео

ЗМІ окупантів повідомили, що трьох людей нібито госпіталізували у важкому стані.