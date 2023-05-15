Там розміщувались російські окупанти. Станом на ранок 15 травня з приміщення йшов чорний дим, пише 24 Канал.

Дивіться також Усі лісосмуги замінували або перерили норами: ворог на Луганщині панікує перед контрнаступом ЗСУ

"Бавовна" в окупованому Луганську

Ранок (15 травня – 24 Канал) в Луганську розпочався з ракетного удару територією ВВАУШу (авіаційне училище), де розташовуються окупанти,

– написав журналіст Денис Казанський.

Він також пояснив, що з 2015 року в Луганську спокійно, адже Україна дотримувалася мінських угод, і ніхто не боявся жодних ударів. Саме тому російські загарбники в місті розташовувалися відкрито і поводилися безтурботно.

"Зараз командування (Росії – 24 Канал) гарячково шукає, куди б перемістити склади та розташування. Та лише за кілька днів зробити це тупо неможливо. Тому кожен приліт Луганськом зараз – це великі втрати окупаційних військ", – пояснив журналіст.

У тимчасово окупованому Луганську тривожно: дивіться відео

Пропаганда повідомляє про прильоти в Луганську: дивіться відео

В окупантів прилетіло в місце їхнього базування: дивіться відео

Вибухи в Токмаку на Запоріжжі

В тимчасово окупованому Токмаку, що на Запоріжжі, вибухи пролунали вранці 15 травня. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що в Токмаку на Запоріжжі зараз справжній "добрий ранок" від ЗСУ.