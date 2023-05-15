Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, якби ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow, то руйнування були б більшими.

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"Ми не можемо виключити вірогідність, що ми провели тестові випробування таких ракет. Але якби туди прилетіли Storm Shadow, то від того будинку мало що залишилось би", – зауважив він.

Дрони можуть долітати майже до Москви

Грабський підкреслив, що завдяки наполегливій роботі Україні вдалось створити безпілотники, які можуть завдавати удари на таку відстань. Удари по об'єктах Росії в тилу руйнують як логістичні можливості ворога, так і забезпечення особовим складом.

Ми вже знаємо, що наші дрони долітали майже до Москви. Тому ми не можемо виключити, що такі подібні дрони були використані й тут. Це видно і по характеру руйнувань,

– відзначив співрозмовник.

Військовий експерт додав, що не варто забувати про моральний аспект. Вибухи впливають на окупантів та створюють умови для наступу ЗСУ.

"У такий спосіб ми спостерігаємо, що буде далі. У мене нема жодних сумнівів, що такі удари будуть посилюватись не тільки по Луганську. Це один з етапів підготовки до наступальної операції", – сказав Грабський.

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