Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, якби ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow, то руйнування були б більшими.
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"Ми не можемо виключити вірогідність, що ми провели тестові випробування таких ракет. Але якби туди прилетіли Storm Shadow, то від того будинку мало що залишилось би", – зауважив він.
Дрони можуть долітати майже до Москви
Грабський підкреслив, що завдяки наполегливій роботі Україні вдалось створити безпілотники, які можуть завдавати удари на таку відстань. Удари по об'єктах Росії в тилу руйнують як логістичні можливості ворога, так і забезпечення особовим складом.
Ми вже знаємо, що наші дрони долітали майже до Москви. Тому ми не можемо виключити, що такі подібні дрони були використані й тут. Це видно і по характеру руйнувань,
– відзначив співрозмовник.
Військовий експерт додав, що не варто забувати про моральний аспект. Вибухи впливають на окупантів та створюють умови для наступу ЗСУ.
"У такий спосіб ми спостерігаємо, що буде далі. У мене нема жодних сумнівів, що такі удари будуть посилюватись не тільки по Луганську. Це один з етапів підготовки до наступальної операції", – сказав Грабський.
"Бавовна" у Луганську: що відомо
- У тимчасово окупованому Луганську 15 травня було чутно два вибухи. Спалахнула пожежа на території колишнього авіаційного училища штурманів, де розміщувались російські окупанти. З будівлі йшов чорний дим.
- Журналіст Денис Казанський повідомив, що з 2015 року в Луганську спокійно, адже Україна дотримувалася мінських угод, і ніхто не боявся жодних ударів. Саме тому російські загарбники в місті розташовувалися відкрито і поводилися безтурботно.
- За словами журналіста, зараз російське командування шукає, куди б перемістити склади та розташування. Проте за кілька днів це зробити неможливо.