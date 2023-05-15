Так, за даними джерел 24 Каналу, уже в перші години після вибухів на території колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, до місцевих моргів привезли декілька десятків тіл.

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Тіла окупантів звозять в морги Луганська

Уже відомо про доставку понад 30 тіл ліквідованих окупантів. Втім, скоріш за все, агресор як завжди намагається приховати свої втрати. Тому реальна кількість "хороших росіян" може бути значно більшою.

Тож тепер як друге ПТУ в Макіївці, де українські воїни "пакетували" близько 400 російських солдатів. Окрім того, ще орієнтовно 300 окупантів стали "трьохсотими".

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Що відомо про вибухи у Луганську

Вранці понеділка в тимчасово окупованому Луганську прогриміли щонайменше два вибухи.

Внаслідок "прильотів" на території колишнього училища, де розмістилися російські терористи, спалахнула сильна пожежа.

У мережі оприлюднили кадри з місця подій. З приміщення йшов чорний дим.

Російські пропагандисти вже написали, що на місці нібито працюють екстрені служби. Мовляв, кількість "постраждалих" ще уточнюють.