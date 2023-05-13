Про це в ефірі 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов. Найважливіше з розмови – читайте у цьому матеріалі.

Зверніть увагу Чому Росія напала на Україну: Залужний окреслив сутність війни

В очікуванні контрнаступу ЗСУ російські загарбники намагаються укріпити свої позиції окопами. Данілов зазначив, що українські Сили оборони попри все виконають своє завдання.

Нехай копають якомога більше, копають якомога ширше,
– порадив секретар РНБО.

Він зіронізував, що Росія поки ще має велику територію, тож їй є де копати – в Курську, Бєлгороді, Тамбові. Проте це не має жодного практичного значення.

Скільки б вони не копали – їм це не допоможе. Ми виконаємо своє завдання, яке зараз є перед нашою спільнотою, нацією. Вони (росіяни – 24 Канал) підуть з нашої території. Усі без виключення,
– наголосив Данілов.

Адже це, додав він, насамперед про справедливість, яка нині конче необхідна не лише нам, а й усьому світу. Українці ж довели, що так звана міць Росії не варта жодної уваги.

Олексій Данілов про завершення війни та Новий рік у спокійнішій ситуації: дивіться відео

Данілов наголосив, що хвилювання у ворога мають викликати не лише ракети Storm Shadow, які нам надає Велика Британія. Україна ще й має власне виробництво потужних ракет.

Він нагадав, що у 2022 році сумнозвісний крейсер "Москва", яким так хизувались росіяни, затонув за допомогою ракет, розроблених в Україні.

Росіяни можуть боятись не тільки ракет, які нам надала Велика Британія. Чи продовжуємо ми готувати сюрпризи? Звичайно, ми готуємось,
– сказав секретар РНБО.

Він зауважив, що ми не зупинимося, допоки не виженемо окупантів зі своєї землі. Зараз Україна має завдання, щоб новий 2024 рік ми зустрічали у спокійнішій ситуації.

До того ж, за словами Данілова, для українців важливо поставити крапку в російському питанні. Країна-агресорка вкрала у нас багато, зокрема й переписала історію.

Секретар РНБО заявив, що керівництво країни розуміє всі загрози з боку противника. Викликом для нас залишаються російські плануючі авіабомби. Але Україна однозначно готова давати відсіч.

Коли ми збили "Кинджал", росіяни були у величезному розпачі, бо вони вважали, що цей засіб ураження в жодному разі не можна збити та він має досягати тієї цілі, куди вони його відправляють,
– зауважив Данілов.

Так само, за його словами, буде й із ворожими авіабомбами, а також іншими засобами ураження. Адже над розв'язанням цих питань щодня працюють тисячі людей.

Рішення є у вигляді F-16, але нам трохи треба набратися терпіння,
– наголосив секретар РНБО.

Зрештою, додав він, ці винищувачі обов'язково будуть у нашому небі й захищатимуть від ворога всю нашу країну.

Секретар РНБО розповів, що Україна кожного дня продовжує отримувати військову допомогу від західних партнерів.

Деякі країни виконали свої зобов'язання вже на 100%. Деякі країни по тих чи інших причинах, трошечки є, я не можу сказати "гальмування", проте, є затримка, але це не критична ситуація,
– сказав Данілов.

За його словами, щодня наша держава відчуває вже набагато потужнішу підтримку від партнерів, ніж це було навесні 2022 року. Україна спільно з союзниками розуміє, що треба робити.

Єдине велике питання, зауважив він, на яке ще немає відповіді, – це те, що має відбутися з Росією, аби вона перестала себе вести так, як зазвичай.

Нам треба це зламати й розуміти, що Росія має стати такою країною, яка ніколи не буде зазіхати на своїх сусідів,
– певен секретар РНБО.

Тому що, пояснив він, якщо країна-агресорка залишиться в такому ж вигляді й у неї буде "цар", – це буде імперія, яка власними амбіціями заважатиме жити своїм сусідам.

Данілов нагадав, що Євгєній Пригожин є ватажком приватної військової компанії, яка вже оголошена у багатьох країнах терористичною інституцією. Але потрібно, щоб весь світ розумів, що вся Росія – це терористична інституція, а не лише Пригожин та його банда.

Війна в Україні: останні новини

  • Журналісти BBC провели розслідування та деталізовано розповіли про ліквідованих росіян. Детально вивчивши дані з відкритих джерел, їм вдалося установити імена 22 644 російських загарбників. Мовиться саме про встановлених.
  • На Бахмутському напрямку тривають одні з найважчих боїв на лінії фронту. Наші воїни продовжують давати відсіч окупантам. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що українські військові знають, що робити, й виконують свою роботу, завдяки якій під контроль України повернуться Крим, Донецька та Луганська області. Для деокупації необхідно створити умови, зокрема, забезпечити бійців боєприпасами, технікою, озброєнням.