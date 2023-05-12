Це в ефірі 24 Каналу прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив на тому, що українські Сили оборони мають знайти відповідне рішення.
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Буде так само, як з "Кинджалом"
Олексій Данілов відзначив, керівництво країни розуміє усі загрози з боку ворога. Це стосується не тільки авіабомб, про які говорять росіяни, але й інших засобів ураження. І над вирішенням цих питань щодня працюють тисячі людей.
"Коли ми збили "Кинджал", росіяни були у величезному розпачі, бо вони вважали, що цей засіб ураження в жодному разі не можна збити і він має досягати тієї цілі, куди вони його відправляють. Так само буде й з цими засобами ураження", – відзначив чиновник.
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Він додав, що українські фахівці працюють над цим і їм треба трохи часу, щоб розібратися.
Я впевнений, що ми знайдемо рішення як все це ставити на місце. Рішення є у вигляді F-16, але нам трошечки треба набратися терпіння – вони обов'язково будуть в нашому небі, захищатимуть нас з вами і всю нашу країну,
– наголосив Данілов.
Збиття "Кинджалу" та захист українського неба: останні новини
- Вночі 4 травня Україна першою у світі збила балістичну ракету типу "Кинджал" із ЗРК Patriot, який раніше ніколи не уражав подібні цілі. У Повітряних силах цю інформацію підтвердили лише через 2 дні.
- ЗРК Patriot наразі найкращий засіб ППО – універсальний, здатний перехоплювати цілі на великій відстані, має чутливі радари. Наприклад, 4 комплекси можуть прикривати усе велике місто.
- Нещодавно Велика Британія офіційно передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Це може свідчити про те, що отримання західних винищувачів, зокрема й F-16, є цілком реальним. Вони дозволять закрити українське небо на 98%.