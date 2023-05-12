Сучасні американські літаки F-16 є важлимим компонентом у протиповітряній обороні України. Більше про зброю від наших партнерів, а також таємничу ракету в Польщі, зрадника В'ячеслава Богуслаєва та безглузді заяви Дмітрія Пєскова в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, що у першій частині інтерв'ю ми вже писали про "плани контрнаступу ЗСУ" у західних медіа, стратегічні перемоги у Бахмуті та істерики Євгєнія Пригожина. Читайте за посиланням.

Безглузді заяви Пєскова

– У Дмітрія Пєскова спитали, чому росіяни так повільно просуваються? Він знайшов виправдання, мовляв, Росія не воює, бо вести війну це інша справа: тотальне знищення інфраструктури та міст. Натомість країна-агресорка начебто "намагається зберігати інфраструктуру та людські життя".

Пєсков наговорив на додаткові звинувачення для себе. Він отримає свій ордер, коли буде створено спеціальний трибунал і даватиме свідчення, що таке тотальна війна: знищені міста і села. Він буде зафіксований у фотографіях, щоб до кінця життя бачив, що вони наробили в Україні.

Росіяни вже нікуди не просуваються. Так, вони захопили частину території у 2014 році, частину у 2022 році. Однак вже нікуди не просуваються – лише втрачають величезну кількість людей, ресурсів. На жаль, великою ціною, але ми проводимо роботу, яку мали робити з партнерами, щодо демілітаризації Росії. Роботу, яку мали зробити в 90-ті роки.

Уся природа російського шовінізму та експансіонізму – це не виконана робота у 90-ті, коли вирішили залишити велику кількість ракет, ядерних боєголовок і велику армію. Треба було зробити так, як це було зроблено після Другої світової війни з низкою країн: обмежена армія і кількість ракет – все це мало бути під контролем. Після війни треба жорсткіше поставити питання російської держави, з точки зору мілітарної складової.

Є демілітаризація Росії та чітке знищення фундаменту держави експансіоністського типу. Є десакралізація російської політичної еліти, яка йде до свого тотального кінця. І нарешті – є спроба повернути міжнародне право, зокрема через спеціальний міжнародний трибунал.

Поступово Росія буде позбавлена права бути присутньою в ООН. Питання не у тому, що вона робить там зараз, а щодо порушення процедури вступу в ООН у 1991 році, під час правління генсекретаря Хав'єра Переса де Куельяра.

Питання навіть не у переговорах, чи заявах Пєскова – це не важливо. Росія залишається суб'єктом міжнародного права як відголос радянського минулого. Ми, як держава, маємо право коментувати певні речі. Однак потрібно зменшувати вагу слів російських чиновників. Має бути обнулення репутації Росії як держави, яку треба боятись.



Дмітрій Пєсков / Getty Images

Нинішня політична еліта має піти. Ми маємо просувати суб'єктність України, а у цьому ми трошки загальмували. Ми маємо формувати порядок денний. Президент робить це постійно, а ось наші інституції мають посилювати цей блок: не чекати, поки хтось з конкурентів чи партнерів зробить заяву – Україна має користуватись історичним моментом та нарощувати свою суб'єктність.

Інформаційно ми маємо залежати від того розвитку подій, який ми коментуємо з точки зору того, що нам потрібно отримати й на якому етапі. Ну і врешті останнє – потрібно стежити, щоб такі як Пєсков, мали можливість публічно фіксувати свою злочинну позицію.

Ми маємо потім брати звідти цитати та подавати їх різними мовами, щоб ті залишки проросійської лобійної структури не мали аргументів говорити, що там є нормальні люди. Ми маємо постійно підкреслювати, що там ненормальні люди, які не живуть у XXI столітті, не розділяють наші цінності та не несуть відповідальності за свої слова.

Люди, які є банальними кримінальними злочинцями. Кожен з них, незалежно від посади: Сєргєй Лавров, Дмітрій Пєсков або Ніколай Патрушев – це банально кримінальні злочинці. Люди, які мають відповідати у межах кримінального правосуддя.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Чи можливий обмін Богуслаєва на українських полонених

– Експрезидент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв нібито попросився включити його в список на обмін з Росією. Чи можливо реально подати його на обмін. Чи він чекатиме, поки на обмін попроситься Паша "Мерседес", щоб ми за один раз їх відвезли?

По-перше, є штаб щодо обміну полонених і він визначатиме пріоритети. Якщо ми зможемо суб'єкта Богуслаєва обміняти на тисячу наших хлопців, то, звісно, будемо йти на будь-які обмінні процеси. Однак підкреслюю, це дуже тяжка робота – займатись обміном наших полонених.

Утім, таку опцію можемо завжди мати на увазі. Тобто таких "махрових" колаборантів можемо використати, якщо треба буде забрати своїх хлопців у великій кількості.

По-друге, людина, яка під час повномасштабного вторгнення продовжувала саботувати можливість передачі гелікоптерів нашим Збройним Силам, саботувала будь-які дії "Мотор Січі" та практично працювала на росіян, має отримати максимальні терміни. Тобто юридично треба зафіксувати його як кримінального злочинця.

Або навіть з одного боку – злочинця, а з іншого – абсолютно чистокровного зрадника. Історично важливо фіксувати таких людей, щоб до кінця існування його роду всі розуміли, хто це був. Тобто людина, яка під час повномасштабного вторгнення, коли її земляків жорстоко вбивають та ґвалтують, продовжує підтримувати тих, хто це робив.



Ексдиректор "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв / ОП

Це має бути обов'язково зафіксовано жорстким кримінальним вироком, щоб після війни такі люди як Богуслаєв не могли виправдовуватися. Це має бути чітка фіксація назавжди, хто і що це за людина. Щоб не було цього: "ну ви пам'ятаєте, він там підіймав виробництво "Мотор Січі" і має великі заслуги економічного характеру" тощо.

Далекобійні ракети для України

– CNN повідомило про те, що Велика Британія поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Україна ж пообіцяла використовувати їх лише на своїх суверенних територіях. Про це виданню повідомило кілька західних високопосадовців.

Я з великою симпатією ставлюсь до журналістів і, безумовно, вони знають все. Особливо, коли посилаються на анонімні джерела. В мене є три критерії того, коли ми можемо чітко зафіксувати передачу тієї чи іншої зброї:

офіційна заява наших партнерів з Великої Британії або інших партнерів;

це може бути наша заява, якщо є потреба сказати, що у нас вже є щось;

це також можна побачити на полі бою.

Третій варіант є оптимальним для такого типу війни, коли стільки людей платить велику ціну, щоб ми просувались вперед і деокуповували свою територію. Це б було правильно і не спекулятивно. Відпрацювали – сказали. Чи навіть усі побачили й тоді це круто.

Однак говорити, що нам передали таке, а робитимемо ми те й те – для чого це? Щоб Росія починала знову робити інші заходи щодо фортифікації або збільшувала та переносила стратегічні склади на ще більшу відстань? Навіщо ми це маємо робити до моменту використання певних інструментів?

Тож журналісти мають право говорити про все. Особливо з посиланням на анонімні джерела, які "знають все". Але ми просуватимемося у межах тієї інформаційної стратегії, яка сьогодні є: лише після того, як щось буде зроблено – можемо це обговорити з точки зору ведення бойових дій.

Дуже важливо також сказати, що на цьому етапі війни далекобійна ракета з дальністю понад 150 кілометрів – це вкрай важливий інструмент, який вирішує 3 ключових завдання:

суттєво пришвидшує фінал війни;

суттєво зменшує боєздатність Росії на дуже великий відсоток – стратегічні склади росіян будуть знищені;

суттєво мінімізує наші втрати.

Відтак, далекобійні ракети – це дуже важливий інструмент, якщо ми хочемо перейти з цього етапу війни у її фіналізацію виключно на умовах України. Бо будь-які інші умови, навіть частково компромісні, означатимуть перенесення війни на наступний етап.

Росія обов'язково "зробить роботу над помилками" і буде підготовленішою. Тобто сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності.

Ракета Х-55 у Польщі

– Якщо заговорили за ракети, то давайте про збитий "Кинджал" і про ракету Х-55 в Польщі. Я так розумію, що це ті самі уламки, які свого часу у якийсь спосіб випадково туди потрапили?

Я дуже обережно ставлюсь до того, що збили чи не збили. Особливо до "Кинджалів", бо це вкрай небезпечна зброя. Справді, статистично немає доказів, що можна сьогодні мати ефективні протиповітряні системи, які практично з 90% результатом збиватимуть ці гіперзвукові ракети.

– Сьогодні говорять про те, що наша система ППО навіть ефективніша за "Залізний купол" в Ізраїлі.

Дуже важливо про це говорити. Однак про ефективність системи поговоримо після війни, коли розв'яжемо всі питання. Я дуже обережно ставлюсь до заяв про збиття "Іскандерів-М" або "Калібрів" тощо. Це небезпечно і може спровокувати певну нервову реакцію Росії.

Росіяни можуть просто бити по центру міста, щоб показати, що у них таки є якась "аналоговнєтна" зброя. Отже, якщо збиватимемо зброю – супер, а після війни скажемо усім величезне дякую за те, що наші хлопці все це зробили. Втім, після війни.

Уламки Х-55 у Польщі – це дивна історія. Не будемо вдаватися у свої фантазії, бо це дуже небезпечно. Польський технічний інститут вже дав висновки, що це за уламки. Однак чекаємо на офіційну реакцію Варшави. Ми підтримаємо наших польських партнерів щодо неї.

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Окрім України та Володимира Зеленського ніхто так жорстко речі своїми іменами не називає. Все-таки усі є учасниками глобального політичного процесу, а там є певний "етикес" або "політикес". Тож дочекаймось офіційних оцінок, а після цього зможемо прийняти сторону наших польських партнерів і дотримуватимемося її.

F-16 дозволить закрити небо на 98%

Щодо нашої ППО, то побудована система є ефективною. Чітко зрозумілі ключові ризики з точки зору Росії. Це керовані авіаційні бомби, з ними дуже складно боротися – для цього потрібен авіаційний компонент, і наші партнери це розуміють.

Я маю на увазі винищувачі-перехоплювачі як F-16. Загрозою є також балістичні ракети. Знов-таки тут набагато ефективнішими будуть авіаційні компоненти як F-16. Ними можна знищувати російські пускові установки, незалежно від того, де вони розташовані. Це абсолютна ефективна робота проти крилатих ракет і дронів. Так, вони створюють певну нервову реакцію. Пам'ятаєте, вони 30 штук відправляють, але наші Сили ППО працюють.

Щодо гіперзвуку, отримаймо трішки більше інформації та побачимо як це буде розгортатися далі. Тоді зможемо говорити, що це ми збиваємо і можемо контролювати цей процес. Сьогодні для того, щоб сказати про повністю закрите небо, маємо доотримати 2 складові, одна з них – авіаційний компонент. Якщо буде авіаційний компонент, то небо буде абсолютно точно закрите набагато краще, аніж сьогодні.

– Ми говоримо про F-16 або інші винищувачі?

F-16 є найадаптованішим до тих викликів, які сьогодні демонструє Росія. Ми ж розуміємо, які ключові елементи атаки нашої території використовує Росія і хто може ці елементи найефективніше прибирати – це F-16. Вони матимуть 98% ефективності.

Адже системи протиракетної оборони не до кінця перехоплюють насамперед балістику й керовані авіаційні бомби. І давайте не забуватимемо, що F-16 є базовим літаком сьогодні. У Європі його достатньо просто обслуговувати, ремонтувати тощо.



Американський винищувач F-16 / Getty Images

Війна це завжди про логістику, матаналіз і ремонтні спроможності. Якщо ми маємо Leopard 2 як ключовий базовий танк, який є у великій кількості в Європі, то маємо отримати F-16. Він остаточно закриє небо. Наразі це ключовий параметр.

Два ключових параметри: протиракети й авіаційний компонент. Періодично здійснюють атаки: використовують дрони, залишки ракет. Крилатих вже досить мало, на критичному рівні, але в них є багато балістики. Відтак, протиракет для України має бути більше. Аналогічно зі снарядами 155-го калібру та авіаційних компонентів на рівні F-16.

Путін принижує Грузію

– Путін заявив про скасування безвізового режиму з Грузією і нібито про відновлення авіаперевезень. Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що нічого подібного відбутися не може й Путін не має права приймати такі рішення самостійно.

Для мене це виглядає як абсолютно свідоме приниження Грузії з боку Путіна. Він шляхом цього публічно заявленого особистого рішення компенсував свої поразки на інших напрямках. Путін практично сказав, що суверенітету Грузії не існує і він нібито одноосібно вирішує, чи буде авіасполучення або візовий режим тощо.

Я абсолютно згоден із президенткою Грузії, що так абсолютно не заведено в глобальному політичному процесі в міждержавному спілкуванні. Цього абсолютно не розуміє грузинський уряд і демонструє певний політичний інфантилізм. Це дивно, особливо з огляду на те, що Грузія була принижена у 2008 році.

Грузії було б бажано сьогодні зрозуміти дуже важливу річ: війна розвиватиметься не за сценарієм Росії й немає сенсу сьогодні в неї вкладатись. Не хочете займати жорсткішу позицію як Європейський Союз, куди ви теж ідете? Могли б не демонструвати такої дивної провінційної лояльності до Росії.

Я чув заяву, де Каха Каладзе сказав: "Ми приїхали отримати запрошення, відкриті двері до Європейського Союзу, а нам сказали – ні. Це неможливо, у такий спосіб вони (ЄС – 24 Канал) хочуть обмежити наше право бути такими як ми є". Це ж неадекватні заяви?

Коли ви приходите до якогось корпоративного органа, тобто Європейський Союз, де є певні правила, то безумовно маєте суверенне право зайти. Однак маєте дотримуватися тих цінностей, які є базовими для ЄС. Водночас ви не хочете дотримуватися цих цінностей і обираєте ті, що сьогодні просуває Росія.

Тобто ви будете підтримувати Росію з точки зору геноцидного типу ведення війни, масових вбивств та атак на критичну й цивільну інфраструктуру тощо. Однак хочете, щоб вам дозволили користуватися тими благами, які є у спільноті ЄС. Це ж дивно. Ба більше, Каладзе сказав, мовляв, "вони хочуть позбавити нас суверенних прав".

Сьогодні Грузія демонструє абсолютно нерозуміння, що Путін принижує їхній суверенітет. Він говорить, що його немає. Це провінція, де Путін нібито одноосібно може ухвалювати рішення. Лише президентка Грузії зрозуміла це і зайняла абсолютно чітку позицію. На жаль, в неї не ті повноваження, які могли б суттєво повпливати на рішення уряду.

Але ми з вами розуміємо, що грузинський уряд – це не Грузія в цілому. Грузинський народ абсолютно солідарний з європейськими та нашими цінностями, з нами. Однак уряд є уряд. І він буде зафіксований історично у такому абсолютно негарному і навіть непристойному вигляді.