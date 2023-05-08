Ще 27 квітня польські ЗМІ повідомили про несподівану знахідку – в лісі за 15 кілометрів від міста Бидгощ виявили уламки предметів, схожих на ракету класу "повітря – земля", з написами російською мовою. 24 Канал, на основі аналізу польських видань, аналізує, а звідки ж узялася ракета та хто до цього причетний.

До теми У лісі на півночі Польщі знайшли уламки ракети з російським написом

Як у Польщі з'явилася ракета в лісі

Головним джерелом на початковому етапі історії стало видання RMF24. Журналісти розмістили власні фото знахідки з лісу. До речі, неподалік від місця знахідки розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки, а також військовий аеродром. З'ясувалося, що уламки знайшли за кілька днів до цього – 22 квітня 2023 року. Це зробив випадковий вершник, який повідомив про знахідку поліцію, яка прибула на місце пригоди лише наступного дня.



Ракета наробила чимало галасу в Польщі / фото newspix.pl

У коментарі RMF24, польський генерал у відставці Роман Полко розвів руками і визнав, що йому важко пояснити, що ж відбулося. Він зазначив, що польські ВПС використовують радянські ракети (мовиться, до прикладу, про літаки Міг-29, які з квітня 2023 року Польща почала передавати Україні), і цілком вірогідно, випущена під час "якихось" навчань ракета з "якоїсь" причини полетіла хибним курсом.

Ця версія доволі логічна, але жодним чином не пояснює, чому ракету спочатку загубили, а потім взагалі про неї забули – журналісти написали, що уламки вже певний час пролежали в землі і зазнали впливу місцевих ґрунтів. Також з уламків витік керосин і цей різкий запах просяк усе навколо – власне, по цьому запаху ракету й розшукали.



Місце падіння невідомої ракети в лісі під Бидгощем / фото Kacper Pempel / Forum

Чи працювала польська ППО

Варто розуміти, що Бидгощ – це майже в самому серці Польщі та в глибокому тилу НАТО. Місто розташоване за 500 кілометрів від кордону з Україною, за понад 400 кілометрів від кордону з ворожою Білоруссю і близько 240 кілометрів від кордону з Росією, точніше – так званою Калінінградською областю. Там традиційно багато ракет на будь-який смак і про це вже 20 років "жартують" учасники російської народної забави "КВК".

Версія Ракета, яку знайшли у лісі в Польщі, потрапила туди не з-за кордону

Зверніть увагу! Саме географічне розташування Бидгоща виключає фактор "роботи ППО". Нагадаємо, що в листопаді 2022 року внаслідок падіння української ракети С-300, яка перехоплювала російську ракету, у прикордонному фільварку в польському Пшеводові загинуло двоє людей.



Радіус дії різних наземних систем С-300 становить від 75 до 195 кілометрів, тобто ракета фізично не могла долетіти до місця "посадки".

Чи була це ракета Х-55

Через тиждень після небезпечної знахідки взагалі "понеслося". Регіональний підрозділ з Бидгоща провідного польського видання – Gazeta Wyborcza – оприлюднив власні деталі розслідування щодо таємничої ракети.

На думку журналістів, мовиться про крилату ракету Х-55, або її модернізовану версію. Це популярний в Росії засіб терору, який росіяни активно застосовують проти України, попри високу вартість даного снаряду. В Україні сили ППО навчилися ефективно протистояти цим ракетам, хоча, за досвід довелося заплатити велику ціну.

Носіями цих ракет є літаки Ту-160 або Ту-95МС. Це літаки стратегічної авіації Росії, їх просто фізично немає в Польщі. Вони були в Україні, але президент Кучма передав їх росіянам наприкінці 90-их, а разом з ними – сотні ракет Х-55 і Х-55СМ в якості оплати за природний газ. Звісно, не всі ракети – частину таємно продали Ірану. Це була таємнича історія з екстрадиціями з Чехії, росіянами та українцями, численними смертями, загадковими самогубствами топів з числа підозрюваних, політичним піаром від скандального генпрокурора Піскуна і публічними звинуваченнями від президента Ющенка.





Ракета Х-55 / фото росЗМІ

Хто міг загубити невідому ракету?

Ще одну цікавинку повідомило польське видання Onet. Нібито ракета "загубилася" ще в середині грудня 2022 року. І "мирно" пролежала в землі понад 5 місяців. Згодом, голова Оперативного командування ЗС Польщі генерал-лейтенант Томаш Пьотровський повідомив точну дату – 16 грудня 2022 року. Тоді Росія здійснила черговий масований обстріл України, окупанти запустили 76 ракет, 60 з них були перехоплені.

Генерал Пьотровський повідомив, що одна з ракет "залетіла" у повітряний простір Польщі – на її перехоплення були кинуті найкращі наразі літаки польських ВПС – F-35. Радари відстежували ракету, але згодом вона зникла. І на цьому всі заспокоїлись. І все було б гаразд, якби не випадковий вершник, який вирішив здійснити прогулянку в лісі під Бидгощем.



Мапа російського обстрілу 16 грудня 2022 року / ​інфографіка Суспільного

Щоправда, є один нюанс: цілями російського обстрілу 16 грудня 2022 року були центральні регіони України, а також Харківщини та Запоріжжя, Захід України атаки не зазнав.



Звісно, Х-55 має солідний запас льоту (в деяких модифікаціях – 2 500 кілометрів), а тому ракета могла відхилитись від польоту на умовний Київ та податися "в Польщу". Втім, схоже, що хтось вигадує причини появи Х-55 у польському небі, а далі – в лісі.

Тест для Польщі та НАТО

ЗМІ повідомляють, що ракета не мала бойової частини, а тому не несла великої небезпеки. Втім, це не знімає питань. Зазначимо, що в квітні 2023 року росіяни почали під час обстрілів України запускати ракети без бойової частини. Експерти припускають, що це робиться навмисно – щоб виявити мережу ППО/ПРО та завдати по "знахідці" удару. Нагадаємо, що в Україні вже працюють ефектні і дуже дорогі системи PATRIOT – їх ураження дало б росіянами хоч якісь козирі в інформаційній війні.

До теми Могли запустити з російського літака, що пролітав над Білоруссю, – польські ЗМІ про уламки ракет

Таким чином, можна припустити, що уламки російської ракети в польському лісі могли бути тестом, зокрема, й тестом на уважність. У такому випадку в польської армії, яка претендує на статус найпотужнішої воєнної сили у Європі, великі проблеми. Мовиться про прорив оборони НАТО, про спробу сховати цей епізод і не "дратувати Путіна" новими апеляціями до 5-ої статті. Мовиться і про неготовність до подібних інцидентів і невміння відповідати на виклики.

Коли в Австралії взимку 2023 року випадково загубили радіоактивну капсулу, влада країни не стала мовчати і приховувати свій "факап" від суспільства – натомість було вжито всіх заходів, щоб подолати цю кризу. У підсумку – "голку в копиці сіна" швидко знайшли і вийшли з жахливої ситуації з мінімумом репутаційних втрат. Натомість у Польщі ракету, довжина якої складає 6 метрів і яка залила ліс авіаційним керосином, схоже, просто ніхто не шукав.

Удар по репутації та робота над помилками

За будь-яких обставин – це великий репутаційний удар і вийти сухими з води не вдасться – мають бути гучні відставки, жорсткі рішення і, нарешті, усвідомлення того, що це не гра і не піар, а суворі реалії. Йде війна – з Росією, яка не дотримується жодних правил, вбиває дітей та здійснює всі можливі воєнні злочини.

При цьому, перші особи країни, а слідом за ними й прості росіяни відверто погрожують Польщі та обіцяють їй ракетні обстріли, танкові прориви та інші варіанти фізичного знищення та окупації. Так, це ті самі росіяни, які в змові з Гітлером знищили польську державність, а потім вбивали польських офіцерів у Катині, перетворили країну на власну колонію й, вірогідно, знищили цвіт польської нації у таємничій авіакатастрофі під Смоленськом і досі мріють це "повторити".

Важливо розуміти! За потреби Х-55 може бути носієм ядерної боєголовки. До прикладу, 23 січня 2023 року росіяни запустили по Києву саме таку Х-55. Тоді профільне видання Defence Express писало, що це вже четвертий відомий випадок.



Вперше про застосування Х-55 з масогабаритним макетом ядерного заряду стало відомо ще 17 листопада 2022 року. Саме тоді стався інцидент у Пшеводові (його в Польщі та НАТО спустили на гальмах й за місяць мали новий таємничий інцидент з невідомою ракетою).





Бомбардувальник Ту-160 / фото росЗМІ

Наразі до "таємничої ракети" прикута величезна увага у Польщі. Слідкують за розвитком подій у Києві, НАТО, а також у Москві. Висновки вже зроблені. На черзі – робота над помилками.