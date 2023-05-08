Ще 27 квітня польські ЗМІ повідомили про несподівану знахідку – в лісі за 15 кілометрів від міста Бидгощ виявили уламки предметів, схожих на ракету класу "повітря – земля", з написами російською мовою. 24 Канал, на основі аналізу польських видань, аналізує, а звідки ж узялася ракета та хто до цього причетний.
До теми У лісі на півночі Польщі знайшли уламки ракети з російським написом
Як у Польщі з'явилася ракета в лісі
Головним джерелом на початковому етапі історії стало видання RMF24. Журналісти розмістили власні фото знахідки з лісу. До речі, неподалік від місця знахідки розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки, а також військовий аеродром. З'ясувалося, що уламки знайшли за кілька днів до цього – 22 квітня 2023 року. Це зробив випадковий вершник, який повідомив про знахідку поліцію, яка прибула на місце пригоди лише наступного дня.
Ракета наробила чимало галасу в Польщі / фото newspix.pl
У коментарі RMF24, польський генерал у відставці Роман Полко розвів руками і визнав, що йому важко пояснити, що ж відбулося. Він зазначив, що польські ВПС використовують радянські ракети (мовиться, до прикладу, про літаки Міг-29, які з квітня 2023 року Польща почала передавати Україні), і цілком вірогідно, випущена під час "якихось" навчань ракета з "якоїсь" причини полетіла хибним курсом.
Ця версія доволі логічна, але жодним чином не пояснює, чому ракету спочатку загубили, а потім взагалі про неї забули – журналісти написали, що уламки вже певний час пролежали в землі і зазнали впливу місцевих ґрунтів. Також з уламків витік керосин і цей різкий запах просяк усе навколо – власне, по цьому запаху ракету й розшукали.
Місце падіння невідомої ракети в лісі під Бидгощем / фото Kacper Pempel / Forum
Чи працювала польська ППО
Варто розуміти, що Бидгощ – це майже в самому серці Польщі та в глибокому тилу НАТО. Місто розташоване за 500 кілометрів від кордону з Україною, за понад 400 кілометрів від кордону з ворожою Білоруссю і близько 240 кілометрів від кордону з Росією, точніше – так званою Калінінградською областю. Там традиційно багато ракет на будь-який смак і про це вже 20 років "жартують" учасники російської народної забави "КВК".
Версія Ракета, яку знайшли у лісі в Польщі, потрапила туди не з-за кордону
Чи була це ракета Х-55
Через тиждень після небезпечної знахідки взагалі "понеслося". Регіональний підрозділ з Бидгоща провідного польського видання – Gazeta Wyborcza – оприлюднив власні деталі розслідування щодо таємничої ракети.
На думку журналістів, мовиться про крилату ракету Х-55, або її модернізовану версію. Це популярний в Росії засіб терору, який росіяни активно застосовують проти України, попри високу вартість даного снаряду. В Україні сили ППО навчилися ефективно протистояти цим ракетам, хоча, за досвід довелося заплатити велику ціну.
Хто міг загубити невідому ракету?
Ще одну цікавинку повідомило польське видання Onet. Нібито ракета "загубилася" ще в середині грудня 2022 року. І "мирно" пролежала в землі понад 5 місяців. Згодом, голова Оперативного командування ЗС Польщі генерал-лейтенант Томаш Пьотровський повідомив точну дату – 16 грудня 2022 року. Тоді Росія здійснила черговий масований обстріл України, окупанти запустили 76 ракет, 60 з них були перехоплені.
Генерал Пьотровський повідомив, що одна з ракет "залетіла" у повітряний простір Польщі – на її перехоплення були кинуті найкращі наразі літаки польських ВПС – F-35. Радари відстежували ракету, але згодом вона зникла. І на цьому всі заспокоїлись. І все було б гаразд, якби не випадковий вершник, який вирішив здійснити прогулянку в лісі під Бидгощем.
Мапа російського обстрілу 16 грудня 2022 року / інфографіка Суспільного
Тест для Польщі та НАТО
ЗМІ повідомляють, що ракета не мала бойової частини, а тому не несла великої небезпеки. Втім, це не знімає питань. Зазначимо, що в квітні 2023 року росіяни почали під час обстрілів України запускати ракети без бойової частини. Експерти припускають, що це робиться навмисно – щоб виявити мережу ППО/ПРО та завдати по "знахідці" удару. Нагадаємо, що в Україні вже працюють ефектні і дуже дорогі системи PATRIOT – їх ураження дало б росіянами хоч якісь козирі в інформаційній війні.
До теми Могли запустити з російського літака, що пролітав над Білоруссю, – польські ЗМІ про уламки ракет
Таким чином, можна припустити, що уламки російської ракети в польському лісі могли бути тестом, зокрема, й тестом на уважність. У такому випадку в польської армії, яка претендує на статус найпотужнішої воєнної сили у Європі, великі проблеми. Мовиться про прорив оборони НАТО, про спробу сховати цей епізод і не "дратувати Путіна" новими апеляціями до 5-ої статті. Мовиться і про неготовність до подібних інцидентів і невміння відповідати на виклики.
Коли в Австралії взимку 2023 року випадково загубили радіоактивну капсулу, влада країни не стала мовчати і приховувати свій "факап" від суспільства – натомість було вжито всіх заходів, щоб подолати цю кризу. У підсумку – "голку в копиці сіна" швидко знайшли і вийшли з жахливої ситуації з мінімумом репутаційних втрат. Натомість у Польщі ракету, довжина якої складає 6 метрів і яка залила ліс авіаційним керосином, схоже, просто ніхто не шукав.
Удар по репутації та робота над помилками
За будь-яких обставин – це великий репутаційний удар і вийти сухими з води не вдасться – мають бути гучні відставки, жорсткі рішення і, нарешті, усвідомлення того, що це не гра і не піар, а суворі реалії. Йде війна – з Росією, яка не дотримується жодних правил, вбиває дітей та здійснює всі можливі воєнні злочини.
При цьому, перші особи країни, а слідом за ними й прості росіяни відверто погрожують Польщі та обіцяють їй ракетні обстріли, танкові прориви та інші варіанти фізичного знищення та окупації. Так, це ті самі росіяни, які в змові з Гітлером знищили польську державність, а потім вбивали польських офіцерів у Катині, перетворили країну на власну колонію й, вірогідно, знищили цвіт польської нації у таємничій авіакатастрофі під Смоленськом і досі мріють це "повторити".
Наразі до "таємничої ракети" прикута величезна увага у Польщі. Слідкують за розвитком подій у Києві, НАТО, а також у Москві. Висновки вже зроблені. На черзі – робота над помилками.