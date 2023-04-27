Однак ракета навряд чи могла бути випущена з території іншої країни. Уся інформація наразі уточнюється.
До теми Над містом Бидгощ помітили проліт невідомого об'єкта: це може бути ракета, уламки якої знайшли
Нові деталі про уламки ракети в Польщі
За якою причини уламки ракети потрапили у лісосмугу – невідомо. Однак, за попередньою інформацією, ракета входить до озброєння польської армії і навряд чи була випущена з території іншої країни.
Відомо, що неподалік лісосмуги розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки. Також поряд є військовий аеродром.
Генерал Роман Полко розповів, що у Польщі МіГ-29 використовують радянські ракети. За його словами, можливо, випущена під час навчань ракета з якоїсь причини могла полетіти хибним курсом.
Полко зауважив, що дуже малоймовірно, що знайдену ракету випустили з-за східних кордонів Польщі.
Що цьому передувало
- 27 квітня неподалік міста Бидгощ, що на півночі Польщі у лісосмузі виявили елементи військового об’єкта невідомого походження. Це може бути ракета класу "повітря-земля" російського походження.
- Наразі ліс, де виявлено невідомий військовий об'єкт, оточено військовими. Туди нікого не пропускають.
- Міністерство національної оборони Польщі підтвердило, що поблизу населеного пункту Замосць, що за 15 кілометрів від Бидгоща, виявлено залишки невпізнаного військового об'єкта.
- Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об'єкта, знайденого в лісі неподалік Бидгоща.
- Спочатку польські військові вважали, що це дрон, однак потім дійшли висновку, що це можуть бути елементи ракети. На них є написи російською мовою. Наразі невідомо, чи вона вибухнула.
- Водночас навколо місця падіння об’єкта є велика яма, як після вибуху бомби.