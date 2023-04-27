Однак ракета навряд чи могла бути випущена з території іншої країни. Уся інформація наразі уточнюється.

До теми Над містом Бидгощ помітили проліт невідомого об'єкта: це може бути ракета, уламки якої знайшли

Нові деталі про уламки ракети в Польщі

За якою причини уламки ракети потрапили у лісосмугу – невідомо. Однак, за попередньою інформацією, ракета входить до озброєння польської армії і навряд чи була випущена з території іншої країни.

Відомо, що неподалік лісосмуги розташоване підприємство військової авіації, де обслуговують літаки. Також поряд є військовий аеродром.

Генерал Роман Полко розповів, що у Польщі МіГ-29 використовують радянські ракети. За його словами, можливо, випущена під час навчань ракета з якоїсь причини могла полетіти хибним курсом.

Полко зауважив, що дуже малоймовірно, що знайдену ракету випустили з-за східних кордонів Польщі.

Що цьому передувало