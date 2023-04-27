Однако ракета вряд ли могла быть выпущена с территории другой страны. Вся информация сейчас уточняется.
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Новые детали об обломках ракеты в Польше
По какой причине обломки ракеты попали в лесополосу – неизвестно. Однако, по предварительной информации, ракета входит в вооружение польской армии и вряд ли была выпущена с территории другой страны.
Известно, что неподалеку от лесополосы расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты. Также рядом есть военный аэродром.
Генерал Роман Полко рассказал, что в Польше МиГ-29 используют советские ракеты. По его словам, возможно, выпущенная во время учений ракета по какой-то причине могла полететь по ложному курсу.
Полко отметил, что очень маловероятно, что найденную ракету выпустили из-за восточных границ Польши.
Что этому предшествовало
- 27 апреля недалеко от города Быдгощ, который на севере Польши в лесополосе обнаружили элементы военного объекта неизвестного происхождения. Это может быть ракета класса "воздух-земля" российского происхождения.
- В настоящее время лес, где обнаружен неизвестный военный объект, окружен военными. Туда никого не пропускают.
- Министерство национальной обороны Польши подтвердило, что вблизи населенного пункта Замосць, что в 15 километрах от Быдгоща, обнаружены остатки неопознанного военного объекта.
- Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры возбудил дело об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу недалеко от Быдгоща.
- Сначала польские военные считали, что это дрон, однако потом пришли к выводу, что это могут быть элементы ракеты. На них есть надписи на русском языке. Пока неизвестно, взорвалась ли она.
- В то же время вокруг места падения объекта есть большая яма, как после взрыва бомбы.