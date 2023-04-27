Однако ракета вряд ли могла быть выпущена с территории другой страны. Вся информация сейчас уточняется.

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Новые детали об обломках ракеты в Польше

По какой причине обломки ракеты попали в лесополосу – неизвестно. Однако, по предварительной информации, ракета входит в вооружение польской армии и вряд ли была выпущена с территории другой страны.

Известно, что неподалеку от лесополосы расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты. Также рядом есть военный аэродром.

Генерал Роман Полко рассказал, что в Польше МиГ-29 используют советские ракеты. По его словам, возможно, выпущенная во время учений ракета по какой-то причине могла полететь по ложному курсу.

Полко отметил, что очень маловероятно, что найденную ракету выпустили из-за восточных границ Польши.

Что этому предшествовало