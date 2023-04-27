У мережі опублікували знімки з дрона, де видно проліт невідомого об'єкта. Зазначають, що невідомий об'єкт зафіксовано над містом Бидгощ.

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Що це може бути

Ліс, де виявлено невідомий військовий об'єкт, оточено військовими, туди нікого не пропускають.



Невідомий об'єкт над містом Бидгощ / Фото користувача KrystianBWB у твітері



За 15 кілометрів від міста знайшли уламки невідомого об'єкту / Фото користувача KrystianBWB у твітері



Чи дійсно це може бути ракетою/ Фото користувача KrystianBWB у твітері

Що відомо про військову знахідку у Польщі: головне

Міністерство національної оборони Польщі 28 квітня повідомило, що поблизу населеного пункту Замосць, що за 15 кілометрів від Бидгоща, виявлено залишки невпізнаного військового об'єкта.

"Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце знахідки досліджують співробітники поліції, військової жандармерії та сапери", – зазначили там.

Генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро поінформував, що військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об'єкта, знайденого в лісі неподалік Бидгоща.

Видання RMF24 пише, що у лісі впала ракета класу "повітря-земля". Її виявили 25 квітня, однак впасти вона могла навіть на кілька днів чи тижнів раніше. Як зазначається, спочатку польські військові вважали, що це дрон, однак потім дійшли висновку, що це можуть бути елементи ракети.

На ньому є написи російською мовою. Наразі невідомо, чи вона вибухнула. Відомо, що навколо місця падіння об’єкта є велика яма, як після вибуху бомби.

Зазначимо, що офіційно цю інформацію ніхто не підтвердив.

Зверніть увагу! Місцевість, де знайшли уламки, розташована за близько 500 кілометрів від кордону України, понад 400 кілометрів від кордону з Білоруссю і близько 240 кілометрів – з Калінінградською областю Росії.