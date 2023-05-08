Еще 27 апреля польские СМИ сообщили о неожиданной находке – в лесу в 15 километрах от города Быдгощ обнаружили обломки предметов, похожих на ракету класса "воздух – земля", с надписями на русском языке. 24 Канал, на основе анализа польских изданий, анализирует, а откуда же взялась ракета и кто к этому причастен.

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Как в Польше появилась ракета в лесу

Главным источником на начальном этапе истории стало издание RMF24. Журналисты разместили свои фото находки из леса. Кстати, недалеко от места находки расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты, а также военный аэродром. Выяснилось, что обломки нашли за несколько дней до этого – 22 апреля 2023 года. Это сделал случайный всадник, который сообщил о находке полиции, которая прибыла на место происшествия только на следующий день.



Ракета наделала немало шума в Польше / фото newspix.pl

В комментарии RMF24, польский генерал в отставке Роман Полко развел руками и признал, что ему сложно объяснить, что же произошло. Он отметил, что польские ВВС используют советские ракеты (говорится, к примеру, о самолетах Миг-29, которые с апреля 2023 Польша начала передавать Украине), и вполне вероятно, выпущенная во время "каких-то" учений ракета по "какой-то" причине полетела ложным курсом.

Эта версия довольно логична, но никак не объясняет, почему ракету сначала потеряли, а потом вообще о ней забыли. Журналисты написали, что обломки уже некоторое время пролежали в земле и испытали влияние местных почв. Также из обломков вытек керосин и этот резкий запах пропитал все вокруг – собственно, по этому запаху ракету и разыскали.



Место падения неизвестной ракеты в лесу под Быдгощем.

Работала ли польская ПВО

Следует понимать, что Быдгощ – это почти в самом сердце Польши и в глубоком тылу НАТО. Город расположен в 500 километрах от границы с Украиной, в более чем 400 километрах от границы с вражеской Беларусью и около 240 километров от границы с Россией, точнее – так называемой Калининградской областью. Там традиционно много ракет на любой вкус и об этом уже 20 лет "шутят" участники российской народной забавы "КВН".

Версия Ракета, найденная в лесу в Польше, попала туда не из-за границы

Обратите внимание! Само географическое расположение Быдгоща исключает фактор работы ПВО. Напомним, что в ноябре 2022 года в результате падения украинской ракеты С-300, которая перехватывала российскую ракету, в пограничном фольварке в польском Пшеводове погибли два человека.



Радиус действия различных наземных систем С-300 составляет от 75 до 195 километров, то есть ракета физически не могла долететь до места "посадки".

Была ли это ракета Х-55

Через неделю после опасной находки вообще "понеслось". Региональное подразделение из Быдгоща ведущего польского издания – Gazeta Wyborcza – обнародовало собственные детали расследования относительно таинственной ракеты.

По мнению журналистов, говорится о крылатой ракете Х-55, или ее модернизированной версии. Это популярное в России средство террора, которое россияне активно применяют против Украины, несмотря на высокую стоимость данного снаряда. В Украине силы ПВО научились эффективно противостоять этим ракетам, хотя за опыт пришлось заплатить большую цену.

Носителями этих ракет являются самолеты Ту-160 или Ту-95МС. Это самолеты стратегической авиации России, их просто физически нет в Польше. Они были в Украине, но президент Кучма передал их россиянам в конце 90-х, а вместе с ними – сотни ракет Х-55 и Х-55СМ в качестве оплаты за природный газ. Конечно, не все ракеты – часть тайно продали Ирану. Это была таинственная история с экстрадициями из Чехии, россиянами и украинцами, многочисленными смертями, загадочными самоубийствами топов из числа подозреваемых, политическим пиаром от скандального генпрокурора Пискуна и публичными обвинениями от президента Ющенко.





Ракета Х-55 / фото росСМИ

Кто мог потерять неизвестную ракету?

Еще одно интересную вещь сообщило польское издание Onet. Якобы ракета "потерялась" еще в середине декабря 2022 года. И "мирно" пролежала в земле более 5 месяцев. Впоследствии глава Оперативного командования ВС Польши генерал-лейтенант Томаш Петровский сообщил точную дату – 16 декабря 2022 года. Тогда Россия совершила очередной массированный обстрел Украины, оккупанты запустили 76 ракет, 60 из них были перехвачены.

Генерал Петровский сообщил, что одна из ракет "залетела" в воздушное пространство Польши – на ее перехват были брошены лучшие самолеты польских ВВС F-35. Радары отслеживали ракету, но со временем она исчезла. И на этом все успокоились. И все было бы хорошо, если бы не случайный всадник, решивший совершить прогулку в лесу под Быдгощем.



Карта российского обстрела 16 декабря 2022 / инфографика Суспільного

Правда, есть один нюанс: целями российского обстрела 16 декабря 2022 года были центральные регионы Украины, а также Харьковщины и Запорожья, Запад Украины атаке не подвергся.



Конечно, Х-55 имеет солидный запас лета (в некоторых модификациях – 2 500 километров), поэтому ракета могла отклониться от полета на условный Киев и отправиться "в Польшу". Впрочем, похоже, что кто-то придумывает причины появления Х-55 в польском небе, а дальше – в лесу.

Тест для Польши и НАТО

СМИ сообщают, что ракета не имела боевой части, а потому не несла большой опасности. Впрочем, это не снимает вопрос. Отметим, что в апреле 2023 года россияне начали при обстреле Украины запускать ракеты без боевой части. Эксперты предполагают, что это делается намеренно – чтобы обнаружить сеть ПВО/ПРО и нанести по "находке" удар. Напомним, что в Украине уже работают эффектные и очень дорогие системы PATRIOT – их поражение дало бы россиянами хоть какие-то козыри в информационной войне.

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Таким образом, можно предположить, что обломки российской ракеты в польском лесу могли являться тестом, в том числе и тестом на внимательность. В таком случае в польской армии, претендующей на статус мощнейшей военной силы в Европе, большие проблемы. Речь идет о прорыве обороны НАТО, о попытке скрыть этот эпизод и не "раздражать Путина" новыми апелляциями к 5-й статье. Речь идет и о неготовности к подобным инцидентам и неумении отвечать на вызовы.

Когда в Австралии зимой 2023 года случайно потеряли радиоактивную капсулу, власти страны не стали молчать и скрывать свой "факап" от общества – вместо этого были приняты все меры, чтобы преодолеть этот кризис. В итоге – "иглу в стоге сена" быстро нашли и вышли из ужасной ситуации с минимумом репутационных потерь. В Польше же ракету, длина которой составляет 6 метров и залила лес авиационным керосином, похоже, просто никто не искал.

Удар по репутации и работа над ошибками

При любых обстоятельствах – это большой репутационный удар и выйти сухими из воды не удастся – должны быть громкие отставки, жесткие решения и, наконец, осознание того, что это не игра и не пиар, а суровые реалии. Идет война – с Россией, которая не соблюдает правила, убивает детей и совершает все возможные военные преступления.

При этом первые лица страны, а вслед за ними и простые россияне откровенно угрожают Польше и обещают ракетные обстрелы, танковые прорывы и другие варианты физического уничтожения и оккупации. Да, это те же россияне, которые в сговоре с Гитлером уничтожили польскую государственность, а затем убивали польских офицеров в Катыни, превратили страну в собственную колонию и, вероятно, уничтожили цвет польской нации в таинственной авиакатастрофе под Смоленском и до сих пор мечтают это "повторить".

Важно понимать! При необходимости Х-55 может являться носителем ядерной боеголовки. К примеру, 23 января 2023 года россияне запустили по Киеву именно такую Х-55. Тогда профильное издание Defence Express писало, что это уже четвертый случай.



Впервые о применении Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда стало известно 17 ноября 2022 года. Именно тогда произошел инцидент в Пшеводове (его в Польше и НАТО спустили на тормозах и через месяц произошли новый таинственный инцидент с неизвестной ракетой).





Бомбардировщик Ту-160 / фото росСМИ

В настоящее время к "таинственной ракете" приковано огромное внимание в Польше. Следят за развитием событий в Киеве, НАТО, а также в Москве. Выводы уже сделаны. На очереди – работа над ошибками.