Еще 27 апреля польские СМИ сообщили о неожиданной находке – в лесу в 15 километрах от города Быдгощ обнаружили обломки предметов, похожих на ракету класса "воздух – земля", с надписями на русском языке. 24 Канал, на основе анализа польских изданий, анализирует, а откуда же взялась ракета и кто к этому причастен.
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Как в Польше появилась ракета в лесу
Главным источником на начальном этапе истории стало издание RMF24. Журналисты разместили свои фото находки из леса. Кстати, недалеко от места находки расположено предприятие военной авиации, где обслуживают самолеты, а также военный аэродром. Выяснилось, что обломки нашли за несколько дней до этого – 22 апреля 2023 года. Это сделал случайный всадник, который сообщил о находке полиции, которая прибыла на место происшествия только на следующий день.
Ракета наделала немало шума в Польше / фото newspix.pl
В комментарии RMF24, польский генерал в отставке Роман Полко развел руками и признал, что ему сложно объяснить, что же произошло. Он отметил, что польские ВВС используют советские ракеты (говорится, к примеру, о самолетах Миг-29, которые с апреля 2023 Польша начала передавать Украине), и вполне вероятно, выпущенная во время "каких-то" учений ракета по "какой-то" причине полетела ложным курсом.
Эта версия довольно логична, но никак не объясняет, почему ракету сначала потеряли, а потом вообще о ней забыли. Журналисты написали, что обломки уже некоторое время пролежали в земле и испытали влияние местных почв. Также из обломков вытек керосин и этот резкий запах пропитал все вокруг – собственно, по этому запаху ракету и разыскали.
Место падения неизвестной ракеты в лесу под Быдгощем.
Работала ли польская ПВО
Следует понимать, что Быдгощ – это почти в самом сердце Польши и в глубоком тылу НАТО. Город расположен в 500 километрах от границы с Украиной, в более чем 400 километрах от границы с вражеской Беларусью и около 240 километров от границы с Россией, точнее – так называемой Калининградской областью. Там традиционно много ракет на любой вкус и об этом уже 20 лет "шутят" участники российской народной забавы "КВН".
Версия Ракета, найденная в лесу в Польше, попала туда не из-за границы
Была ли это ракета Х-55
Через неделю после опасной находки вообще "понеслось". Региональное подразделение из Быдгоща ведущего польского издания – Gazeta Wyborcza – обнародовало собственные детали расследования относительно таинственной ракеты.
По мнению журналистов, говорится о крылатой ракете Х-55, или ее модернизированной версии. Это популярное в России средство террора, которое россияне активно применяют против Украины, несмотря на высокую стоимость данного снаряда. В Украине силы ПВО научились эффективно противостоять этим ракетам, хотя за опыт пришлось заплатить большую цену.
Кто мог потерять неизвестную ракету?
Еще одно интересную вещь сообщило польское издание Onet. Якобы ракета "потерялась" еще в середине декабря 2022 года. И "мирно" пролежала в земле более 5 месяцев. Впоследствии глава Оперативного командования ВС Польши генерал-лейтенант Томаш Петровский сообщил точную дату – 16 декабря 2022 года. Тогда Россия совершила очередной массированный обстрел Украины, оккупанты запустили 76 ракет, 60 из них были перехвачены.
Генерал Петровский сообщил, что одна из ракет "залетела" в воздушное пространство Польши – на ее перехват были брошены лучшие самолеты польских ВВС F-35. Радары отслеживали ракету, но со временем она исчезла. И на этом все успокоились. И все было бы хорошо, если бы не случайный всадник, решивший совершить прогулку в лесу под Быдгощем.
Карта российского обстрела 16 декабря 2022 / инфографика Суспільного
Тест для Польши и НАТО
СМИ сообщают, что ракета не имела боевой части, а потому не несла большой опасности. Впрочем, это не снимает вопрос. Отметим, что в апреле 2023 года россияне начали при обстреле Украины запускать ракеты без боевой части. Эксперты предполагают, что это делается намеренно – чтобы обнаружить сеть ПВО/ПРО и нанести по "находке" удар. Напомним, что в Украине уже работают эффектные и очень дорогие системы PATRIOT – их поражение дало бы россиянами хоть какие-то козыри в информационной войне.
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Таким образом, можно предположить, что обломки российской ракеты в польском лесу могли являться тестом, в том числе и тестом на внимательность. В таком случае в польской армии, претендующей на статус мощнейшей военной силы в Европе, большие проблемы. Речь идет о прорыве обороны НАТО, о попытке скрыть этот эпизод и не "раздражать Путина" новыми апелляциями к 5-й статье. Речь идет и о неготовности к подобным инцидентам и неумении отвечать на вызовы.
Когда в Австралии зимой 2023 года случайно потеряли радиоактивную капсулу, власти страны не стали молчать и скрывать свой "факап" от общества – вместо этого были приняты все меры, чтобы преодолеть этот кризис. В итоге – "иглу в стоге сена" быстро нашли и вышли из ужасной ситуации с минимумом репутационных потерь. В Польше же ракету, длина которой составляет 6 метров и залила лес авиационным керосином, похоже, просто никто не искал.
Удар по репутации и работа над ошибками
При любых обстоятельствах – это большой репутационный удар и выйти сухими из воды не удастся – должны быть громкие отставки, жесткие решения и, наконец, осознание того, что это не игра и не пиар, а суровые реалии. Идет война – с Россией, которая не соблюдает правила, убивает детей и совершает все возможные военные преступления.
При этом первые лица страны, а вслед за ними и простые россияне откровенно угрожают Польше и обещают ракетные обстрелы, танковые прорывы и другие варианты физического уничтожения и оккупации. Да, это те же россияне, которые в сговоре с Гитлером уничтожили польскую государственность, а затем убивали польских офицеров в Катыни, превратили страну в собственную колонию и, вероятно, уничтожили цвет польской нации в таинственной авиакатастрофе под Смоленском и до сих пор мечтают это "повторить".
В настоящее время к "таинственной ракете" приковано огромное внимание в Польше. Следят за развитием событий в Киеве, НАТО, а также в Москве. Выводы уже сделаны. На очереди – работа над ошибками.