Журналисты также рассказали, что ракета Х-55 могла быть запущена с российского самолета на территории Белоруси. Однако отметили, что такая версия неофициальна и они ожидают окончательного решения властей Польши.

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Что сказали польские СМИ об обломке ракеты под Быдгощем

Сначала журналисты предположили, что найденный обломок принадлежал снаряду, лежавшему еще со времен Второй мировой войны. Однако эту версию опроверг польский генерал Томаш Пиотровский, сказав, что это объект "связанный с событиями, произошедшими в середине декабря 2022 года". Тогда россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.



Обломок ракеты, найденной в польском городе Быдгощ / Фото польского издания Onet

Эта версия также является наиболее вероятной, поскольку после того, как нашли обломки ракет в декабре 2022 года польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что "ракета не была обнаружена". Один из польских чиновников рассказал журналистам, что это были обломки российской ракеты Х-55.

Обратите внимание! Х-55 – это советская стратегическая авиационная крылатая ракета, предназначенная для ударов по важным наземным целям. Поскольку Х-55 представляет собой ракету воздушного базирования, ее носителями являются самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160. У ракеты есть ряд модификаций, в частности, и Х-555, которыми Россия сегодня обстреливает украинские и, как оказалось, польские города.

Польские СМИ также подчеркнули, что ракета Х-55 якобы "могла быть выпущена из пролетавшего над территорией Беларуси российского самолета". Однако эту версию опровергли в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", сказав, что никаких запусков 16 декабря в Беларуси не было зафиксировано.

Найболее вероятной остается гипотеза о запуске ракеты с территории России. Эту версию попытался реконструировать польский военный эксперт Ярослав Вольский.



Реконструкция запуска ракеты Х-55 из России / Фото Ярослава Вольского

Он пришел к выводу, что ракету могли запустить из Смоленской области на Киев. Однако во время полета ракета сменила траекторию и улетела в сторону Польши, где и упала.

В "Белорусский Гаюн" прокомментировали предположение польских СМИ

В мониторинговой организации "Белорусский Гаюн" прокомментировали гипотезу польского эксперта. Там отметили, что ракеты типа Х-55 летают на высоте нескольких десятков метров, поэтому "их трудно не заметить". В Гаюне также подчеркнули, что, судя по карте Вольского, ракета могла пролететь над крупными белорусскими городами, такими как Могилев, Дзержинск, Новогрудок и Минск.

В таком случае, пролетев через всю страну, не заметить ее было просто невозможно, – отметили представители организации.

Кроме этого, в "Белорусский Гаюн" отметили, что если бы ракета упала и взорвалась в лесу, то все вокруг бы "разлетелось в щепки", а на этом месте появилась бы большая воронка. Такого, как видно из фото, не было, поэтому в организации предположили, что ракета могла быть запущена вообще без боевой части.



Место падения ракеты Х-55 в Быдгоще / Фото Польских СМИ

Напоследок в мониторинговой организации подчеркнули, что у них нет информации о запусках или пролетах ракет над Беларусью 16 декабря, однако там следят за окончательными выводами следствия в Польше.

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