Журналісти також розповіли, що ракета Х-55 могла бути запущена з російського літака на території Білорусі. Однак зауважили, що така версія є неофіційною і вони очікують остаточного рішення влади Польщі.

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Що сказали польські ЗМІ про уламок ракети під Бидгощем

Спочатку журналісти припустили, що знайдений уламок належав снаряду, який лежав ще з часів Другої світової війни, Однак цю версію спростував польський генерал Томаш Піотровський, сказавши, що це об'єкт "пов'язаний з подіями, що сталися в середині грудня 2022 року". Тоді росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по Україні.



Уламок ракети, що знайшли у польському місті Бидгощ / Фото польського видання Onet

Ця версія також є найбільш вірогідною, оскільки після того, як знайшли уламки ракет у грудні 2022 року польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявляв, що "ракета не була виявлена". Один із польських високопосадовців розповів журналістам, що це були уламки російської ракети Х-55.

Зверніть увагу! Х-55 – це радянська стратегічна авіаційна крилата ракета, яка призначена для ударів по важливих наземних цілях. Оскільки Х-55 є ракетою повітряного базування, її носіями є літаки стратегічної авіації Ту-95МС і Ту-160. Ракета має низку модифікацій, зокрема, і Х-555, якими Росія сьогодні обстрілює українські й, як виявилось, польські міста.

Польські ЗМІ також підкреслили, що ракета Х-55 нібито "могла бути випущена з російського літака, що пролітав над територією Білорусі". Однак цю версію спростували у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", сказавши, що жодних запусків 16 грудня в Білорусі зафіксовано не було.

Найімовірнішою лишається гіпотеза про запуск ракети з території Росії. Цю версію спробував реконструювати польський військовий експерт Ярослав Вольський.



Реконструкція запуску ракети Х-55 з Росії / Фото Ярослава Вольського

Він дійшов висновку, що ракету могли запустити зі Смоленської області Росії на Київ. Однак під час польоту ракета змінила траєкторію та полетіла в бік Польщі, де і впала.

У "Беларускі Гаюн" прокоментували припущення польських ЗМІ

У моніторинговій організації "Беларускі Гаюн" прокоментували гіпотезу польського експерта. Там зазначили, що ракети типу Х-55 летять на висоті кількох десятків метрів, тому "їх важко не помітити". У Гаюні також підкреслили, що, судячи з карти Вольського, ракета могла пролетіти над великими білоруськими містами, такими як Могильов, Дзержинськ, Новогрудок, та Мінськ.

У такому разі, пролетівши через всю країну, не помітити її було просто неможливо, – зауважили представники організації.

Крім цього у "Беларускі Гаюн" наголосили, що якби ракета впала та вибухнула у лісі, то все навколо б "розлетілося в тріски", а на цьому місті з'явилася б велика вирва. Такого, як видно з фото, не було, тому в організації припустили, що ракета могла бути запущена "взагалі без бойової частини".



Місце падіння ракети Х-55 у Бидгощі / Фото Польських ЗМІ

Наостанок у моніторинговій організації підкреслили, що вони не мають інформації про запуски або прольоти ракет над Білоруссю 16 грудня, однак там слідкують за остаточними висновками слідства у Польщі.

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