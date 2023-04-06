Позиція Варшави показова та є прикладом для всього світу. Польща була однією з перших держав, що запропонувала Україні воєнну допомогу (ПЗРК Piorun і САУ Krab стали хітами перших місяців кампанії 2022 року). Також Польща прихистила мільйони українських біженців і стала надійним тилом і хабом для ЗСУ. 24 Канал проаналізував, як у Європі зміцнилися позиції Варшави за останній рік.

До теми Щоб відлякати агресора: Польща планує створити найбільшу армію у Європі

Російська загроза як каталізатор реформ

Нині Польща – потужний лобіст України, а також локомотив в організації поставок зброї. Саме рішуча позиція президента Дуди фактично розблокувала поставки Україні західних танків. Польща передала Україні понад 200 радянських танків, а також 14 сучасних німецьких Leopard 2. Також не можна не відзначити лідерство у питанні поставки Україні літаків.

Було б наївним вважати, що Польща робить все це в якості жесту доброї волі, адже все це – пряма та зрозуміла інвестиція у власну безпеку. Поляки добре пам'ятають десятиліття радянської окупації та жахи тоталітаризму, ба більше, знають, що загроза – реальна й сьогодні.



Символічний візит подружжя Зеленських до Польщі / Фото ОП

Польща має спільні кордони з агресивними сусідами. І мовиться не лише про окупований росіянами Калінінград, але й про російського сателіта – Білорусь, нині окуповану росіянами, які до того ж обіцяють передати Алєксандру Лукашенку ядерну зброю.

До речі, заклики ракетних обстрілів Польщі, які раніше лунали у недолугих жартах російських коміків з "КВН", нині стали загальним трендом на російському телебаченні, як і нагадування про "Сувалкський коридор" до окупованого росіянами Кьонігсберга (російська назва – Калінінград).

Поки європейцям морду не розіб'ємо – європейці нічого не зрозуміють. Але цього разу ми з Європи не підемо. Хочуть поляки бути наступними – це не українці: ми не будемо до них ставитись як до братів. Ми знищимо всі ці міста. Ракетними ударами просто на*рен знищимо,

– російський пропагандист Владімір Соловйов закликає знищити Польщу ракетними ударами.

Все це не залишає вибору Варшаві, як активно допомагати Україні, яка нині масово утилізує російську армію, а відповідно – зменшує загрозу для Польщі.

Мовою цифр: як Польща модернізує свої збройні сили

Паралельно Польща активно модернізує та збільшує власні збройні сили. Події в Україні стали сигналом і потужним каталізатором реформ. Цікаво, що допомагає полякам у цьому Україна. Варшава надсилає нам власну воєнну техніку не просто так – замість неї (а це модернізовані радянські зразки) отримує сучасну техніку від світових лідерів (США, Південна Корея тощо).

Злочинний напад, скоєний Росією та непередбачуваний характер диктатора Путіна означають, що нам необхідно ще більше прискорити модернізацію. Для Польщі дуже важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Ми можемо це зробити, тільки створивши сильну армію. Досить сильну, щоб стримати будь-якого потенційного агресора від рішення атакувати,

– заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Так, наприклад, нещодавно стало відомо, що США передадуть Польщі замість МіГів за символічну плату свої – 24 винищувачі F-22 Raptor. Також США надають Варшаві гігантську фінансову допомогу для "стримування та захисту" від загрози з боку Росії.

Важливо США продадуть Польщі за символічний долар 24 винищувачі F-22 Raptor

Також Польща має контракт на 1 000 танків K2 ("Чорна пантера") в Республіці Корея (спочатку контракт пепедбачав лише 400 танків). Крім того, поляки оновлюють власну артилерію 600 корейськими САУ K9s Thunder і 288 реактивними артилерійськими системами MRL K239 Chunmoo. Також Республіка Корея має поставити 48 бойових літаків FA-50.

Окрім того, у США Польща купує додатково 18 пускових установок HIMARS з 9 000 ракет (насправді цих РСЗО буде значно більше), 250 танків M1A2 SEPv3 Abrams та 96 гелікоптерів AH-64E Apache.



Як Польща закупляється військовою технікою / Інфографіка Guardian

Зверніть увагу! Сучасну зброю Польща купує не лише за кордоном. Країна має потужний ВПК, здатний самостійно виробляти широку номенклатуру зброї та воєнної техніки. Мовиться про замовлення понад 1 000 БМП Borsuk для польської армії, а також нещодавнє замовлення від ЗСУ – 100 БТР Rosomak.



Все це створює нові робочі місця та сприяє розвитку економіки Польщі, особливо на тлі інфляції та економічної кризи в Європі (нині дефіцит бюджету в країні складає близько 11 відсотків).

Актуально Топові бойові транспортери: Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak

300-тисячна армія стане найбільшою в Європі

Міжпартійна підтримка військових витрат також, схоже, продовжиться, попри глибокі серйозні розбіжності в Польщі. Усвідомлюючи загрозу з боку Росії, опозиційні партії здебільшого погодилися з тим, що Варшава має витрачати кошти, принаймні поки що, хоча б для того, щоб уникнути долі України.

Польща збільшує чисельність власних збройних сил зі 160 000, напередодні вторгнення, до 250 000 – 300 000 професійних солдатів і 50 тисяч співробітників цивільної оборони.



Бійці бригади територіальної оборони Польщі складають присягу, червень 2022 / Фото міноборони Польщі

Це не просто теорія. Нові дивізії "Піхота Легіонів" розгорнуть саме по лінії біля Білостока, щоб у Росії не було жодних ілюзій щодо коридору на Сувалки.

Польща готує десантну дивізію, яка буде здатною допомогти союзникам з країн Балтії. До 2022 року стратегія НАТО у випадку нападу росіян на Литву, Латвію та Естонію передбачала, що Росія у будь-якому разі окупує ці території, і їх доведеться відбивати.



Сьогодні події в Україні змінили цей план – визначальне місце в ньому буде відігравати саме польське військо. Також Польща активно вивчає досвід боїв ЗСУ в міській зоні і готує власну армію до цих випробувань.





Польські солдати на полігоні Нова Деба у вересні 2022 року під час спільних навчань зі США та Великою Британією / Фото NurPhoto

Все це робить Військо Польське одним з найбільших у Європі – грізною силою, з якою мають рахуватися усі. Особливо – Росія.

Скільки Польща витрачає на оборону

Як член НАТО, Польща має рекомендацію витрачати на оборону не менш як 2% ВВП. До російського повномасштабного вторгнення цих приписів особливо не дотримувалися, проте нині Варшава збільшує витрати до рекордних 4%. Попередня версія бюджету передбачала 3%, у бюджеті-2022 на оборону було виділено 2,42% – це найвищий відсоток коштів, виділених на армію серед усіх країн НАТО.

Зверніть увагу! 2% витрат на оборону – консенсусна вимога, затверджена на саміті НАТО в Чикаго ще у 2012 році. На початку російської агресії у 2014 році цьому критерію відповідали лише три країни НАТО з 30 – це США, Велика Британія та Греція.



Нині перелік збільшився до 7 – додалися Польща, Литва, Естонія та Латвія. Інші держави також збільшують видатки на оборону, але на плановий показник у 2% наразі не вийшли.

Цьогорічний оборонний бюджет складає рекордні 20,4 мільярда євро. І вже з урахуванням позабюджетних коштів ця сума зростає до 25 мільярдів євро .

. Всього ж у наступні 10 років Польща планує витратити на переозброєння приблизно 90 мільярдів євро. Це співставно з витратами програми модернізації Бундесверу на 100 мільярдів євро й говорить про серйозні амбіції.



Польські солдати проводять бойову артилерійську стрільбу з самохідних гаубиць K-55A1 на армійському полігоні в Па Ю, Південна Корея, у березні / Фото YONHAP/EPA-EFE/Shutterstock

Потужна інвестиція: з Варшавою рахуються у Берліні та Парижі

Потужне посилення польської армії конвертується й у політичний вплив. Президент США Байден не просто так перетворює Польщу на опорний пункт свого візиту до Європи, Лондон бачить у Польщі свого ключового союзника на континенті.

З позицією Варшави змушені рахуватися і в Брюсселі, Парижі та Берліні. Нині між Німеччиною та Польщею триває неформальне змагання за те, хто більше допоможе Україні – на передачу МіГ-29 канцлер Шольц "відповів" 12 мільярдами євро для Києва на закупівлю зброї та снарядів.

Все це робить Польщу впливовою і потужною регіональною державою, центром впливів і центром сили. Війна не вічна і в Польщі це добре розуміють, Варшава працює на перспективу й веде активну дипломатичну роботу і застосовує власну "м'яку силу".

Цікаво Між Німеччиною та Польщею зросла напруга на тлі військових постачань Україні, – Bloomberg

Все частіше лунають ідеї щодо відродження концепції Międzymorze або Інтермаріума (це, між іншим, давня мрія українських націоналістів, починаючи з Чорновола) – як єдиного економічного та культурного простору країн-партнерів, об'єднаних спільної історією та демократичними цінностями.



Концепція Міжмор'я з Україною на мапі / Wiki

Після воєнної поразки Росії та повалення режиму Лукашенка в Білорусі перешкод для цього не стане, натомість відкриються нові перспективи. Можливо, саме оновлена польська армія складе основу миротворчого контингенту в Росії та забезпечить контроль над корисними копалинами колишнього агресора та своєчасну сплату репарацій. Цікаво, що на це скаже Соловйов.