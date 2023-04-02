За наявними даними, обійдуться 24 повітряні судна Варшаві у символічний долар. За таку суму 1 квітня США погодилися продати свої винищувачі F-22 Raptor.
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Літаки прибудуть до Польщі не відразу
Слід розуміти, що Польща не відразу ж отримає від США ці винищувачі. Їх передадуть Варшаві упродовж 2024 та 2025 років. Сама ж процедура домовленості про покупку літаків тривала впродовж понад року.
Водночас слід зауважити, що продаж американських літаків став також частиною компенсації Польщі за МіГ-29. Нагадуємо, що ці повітряні судна радянського зразка Варшава передає Україні. Що цікаво, F-22 Raptor Сполучені Штати зняли з бойових дій достроково.
Польща матиме 2 типи літаків 5-го покоління
Як зазначають у виданні, до кінця 2025 року Польща має шанси стати наступною після США державою, на балансі якої відразу два типи винищувачів 5-го класу. Мовиться про вже закуплені Варшавою літаки F-35, а також ті самі 24 повітряні судна F-22 A Block 20 Raptor. У статті також уточнюється, що партія "Рапторів" складає 32 літаки.
За Польщею – супутні витрати
- Зауважимо, що Варшава, хоч і купує літаки за символічний долар, повинна буде трохи затратитися. Зе нею залишається сама операція з передачі повітряних суден.
- Польщі необхідно буде оплатити передовсім перевірку винищувачів F-22 A Block 20 Raptor. Тут слід розуміти, що на бойовій службі літаки не перебували. Зазвичай їх використовували, щоб проводити тренування.
- Але і це ще не все. Крім того, Польщі необхідно буде витратити гроші на озброєння, проходження пілотами та технічним персоналом навчання, а також підготовку інфраструктури.
- Експерти зі США вже навіть підрахували, скільки на це піде часу. На їхню думку, Польщі знадобиться до трьох років. Самі ж повітряні судна, як ми вже зауважили вище, будуть на балансі уже у 2024 – 2025 роках.
І поки Польща оновлює свій авіаційний парк, Україна продовжує закликати партнерів передати F-16. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що проблеми з навчанням українських пілотів не буде. Для аналогії він навів приклад з системами ППО Patriot. Партнери казали, що на їх опанування піде рік, а наші захисники впоралися за 10 місяців.