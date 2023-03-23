До початку вторгнення в України на озброєнні було понад 50 таких винищувачів. Загалом їх виготовлено під час серійного виробництва близько 1 900 одиниць. Що відомо про можливості цієї техніки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Аналог F-16: історія створення МіГ-29 та технічні характеристики

У 1960-х роках у США почали працювати над вдосконаленням винищувачів F-15, аби зробити їх легшими та дешевшими, бо саме ці два параметри були недоліками американської авіації. Саме так почався проєкт F-16. Згодом в СРСР вирішили розпочати такий же проєкт з вдосконалення Су-27, унаслідок чого з'явився МіГ-29, а вже у 1980-х почалося масове виробництво цього винищувача четвертого покоління.

Основні характеристики:

Екіпаж – 1 людина (у навчально-бойовій модифікації – 2).

Довжина – 17,32 метра.

Висота – 4,73 метра.

Розмах крила – 11,36 метра.

Максимальна швидкість – 2450 кілометрів на годину (2,3 Маха).

Тяга одного двигуна в режимі "повний форсаж" – 8300 кілограмів-сил.

Практична стеля – 18 тисяч метрів.

Практична дальність польоту на великій висоті – 1 430 кілометрів (з підвісними паливними баками – 2 100 кілометрів).

Максимальна злітна вага – 18,1 тонни.

Максимальна вага бойового навантаження – 2,18 тонни.

МіГ-29 важчі за F-16, але мають переваги в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Цьому сприяє головна принципова відмінність радянських та американських винищувачів – у МіГ-29 є 2 мотори, а в F-16 – один.

Чи не найбільшою перевагою цього винищувача для України є те, що наші Повітряні сили уже вміють його використовувати, а не вчаться це робити наново.

Однак є недолік – радянських винищувачів у світі менше й деталі для обслуговування та ремонту знаходити важче. Саме тому Україна планує перейти на F-16, яких виготовлено близько 4 800 і вони поширені по всьому світу.

Та поки цей процес на стадії переговорів, МіГ-29 від Словаччини стають важливою військовою допомогою нашій країні.

У кого ще на озброєнні є ці винищувачі

Зараз на озброєнні крім України та Росії МіГ-29 мають:

Азербайджан;

Алжир;

Бангладеш;

Білорусь;

Еритрея;

Єгипет;

Індія;

Іран;

Казахстан;

КНДР;

Куба;

Малайзія;

Монголія;

М'янма;

Перу;

Сербія;

Сирія;

Судан;

Туркменістан;

Шрі-Ланка.

З озброєння МіГ-29 крім Словаччини та Польщі зняли Ізраїль, Молдова, Чехія, Німеччина, Румунія, Угорщина та Болгарія. До слова, в останній теж є дискусій щодо того, щоб передати зняті з озброєння винищувачі Україні.

Цікава ситуація з Молдовою. Після розпаду СРСР у країни було понад 30 МіГ-29, але Кишинів вирішив зняти їх з озброєння. Тоді купівлею винищувачів зацікавився Іран, тому США вирішили завадити цьому, викупивши майже всі МіГ-29. зараз їх використовують для імітації ворожих цілей під час навчань. Однак ще 6 винищувачів залишилися у Молдові.