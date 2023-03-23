До начала вторжения в Украину на вооружении было более 50 таких истребителей. В общей сложности они изготовлены во время серийного производства около 1 900 единиц. Что известно о возможностях этой техники – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Американский F-16 или советский МиГ-29: почему Украине нужны западные самолеты

Аналог F-16: история создания МиГ-29 и технические характеристики

В 1960-х годах в США начали работать над усовершенствованием истребителей F-15, чтобы сделать их легче и дешевле, потому что именно эти два параметра были недостатками американской авиации. Именно так начался проект F-16. Впоследствии в СССР решили начать такой же проект по усовершенствованию Су-27, в результате чего появился МиГ-29, а уже в 1980-х началось массовое производство этого истребителя четвертого поколения.

Основные характеристики:

Экипаж – 1 человек (в учебно-боевой модификации – 2).

Длина – 17,32 метра.

Высота – 4,73 метра.

Размах крыла – 11,36 метра.

Максимальная скорость – 2450 километров в час (2,3 Маха).

Тяга одного двигателя в режиме "полный форсаж" – 8 300 килограмм-сил.

Практический потолок – 18 тысяч метров.

Практическая дальность полета на большой высоте – 1 430 километров (с подвесными топливными баками – 2 100 километров).

Максимальный взлетный вес – 18,1 тонны.

Максимальный вес боевой нагрузки – 2,18 тонны.

МиГ-29 тяжелее F-16, но имеют преимущества в дальности полета и весе боевой нагрузки. Этому способствует главное принципиальное отличие советских и американских истребителей – у МиГ-29 есть 2 мотора, а у F-16 – один.

Наибольшим преимуществом этого истребителя для Украины является то, что наши Воздушные силы уже умеют его использовать, а не учатся это делать заново.

Однако есть недостаток – советских истребителей в мире меньше и детали для обслуживания и ремонта находить труднее. Именно поэтому Украина планирует перейти на F-16, которых изготовлено около 4800 и они распространены по всему миру.

Но пока этот процесс на стадии переговоров, МиГ-29 от Словакии становится важной военной помощью нашей стране.

У кого еще на вооружении есть эти истребители

Сейчас на вооружении кроме Украины и России МиГ-29 имеют:

Азербайджан;

Алжир;

Бангладеш;

Беларусь;

Эритрея;

Египет;

Индия;

Иран;

Казахстан;

КНДР;

Куба;

Малайзия;

Монголия;

Мьянма;

Перу;

Сербия;

Сирия;

Судан;

Туркменистан;

Шри-Ланка.

С вооружения МиГ-29, кроме Словакии и Польши, сняли Израиль, Молдова, Чехия, Германия, Румыния, Венгрия и Болгария. К слову, в последней тоже есть дискуссии о том, чтобы передать снятые с вооружения истребители Украины.

Интересная ситуация с Молдовой. После распада СССР у страны было более 30 МиГ-29, но Кишинев решил снять их с вооружения. Тогда покупкой истребителей заинтересовался Иран, поэтому США решили помешать этому, выкупив почти все МиГ-29. сейчас они используются для имитации враждебных целей во время учений. Однако еще шесть истребителей остались в Молдове.