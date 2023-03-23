До начала вторжения в Украину на вооружении было более 50 таких истребителей. В общей сложности они изготовлены во время серийного производства около 1 900 единиц. Что известно о возможностях этой техники – читайте в материале 24 Канала.
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Аналог F-16: история создания МиГ-29 и технические характеристики
В 1960-х годах в США начали работать над усовершенствованием истребителей F-15, чтобы сделать их легче и дешевле, потому что именно эти два параметра были недостатками американской авиации. Именно так начался проект F-16. Впоследствии в СССР решили начать такой же проект по усовершенствованию Су-27, в результате чего появился МиГ-29, а уже в 1980-х началось массовое производство этого истребителя четвертого поколения.
Основные характеристики:
- Экипаж – 1 человек (в учебно-боевой модификации – 2).
- Длина – 17,32 метра.
- Высота – 4,73 метра.
- Размах крыла – 11,36 метра.
- Максимальная скорость – 2450 километров в час (2,3 Маха).
- Тяга одного двигателя в режиме "полный форсаж" – 8 300 килограмм-сил.
- Практический потолок – 18 тысяч метров.
- Практическая дальность полета на большой высоте – 1 430 километров (с подвесными топливными баками – 2 100 километров).
- Максимальный взлетный вес – 18,1 тонны.
- Максимальный вес боевой нагрузки – 2,18 тонны.
МиГ-29 тяжелее F-16, но имеют преимущества в дальности полета и весе боевой нагрузки. Этому способствует главное принципиальное отличие советских и американских истребителей – у МиГ-29 есть 2 мотора, а у F-16 – один.
Наибольшим преимуществом этого истребителя для Украины является то, что наши Воздушные силы уже умеют его использовать, а не учатся это делать заново.
Однако есть недостаток – советских истребителей в мире меньше и детали для обслуживания и ремонта находить труднее. Именно поэтому Украина планирует перейти на F-16, которых изготовлено около 4800 и они распространены по всему миру.
Но пока этот процесс на стадии переговоров, МиГ-29 от Словакии становится важной военной помощью нашей стране.
У кого еще на вооружении есть эти истребители
Сейчас на вооружении кроме Украины и России МиГ-29 имеют:
- Азербайджан;
- Алжир;
- Бангладеш;
- Беларусь;
- Эритрея;
- Египет;
- Индия;
- Иран;
- Казахстан;
- КНДР;
- Куба;
- Малайзия;
- Монголия;
- Мьянма;
- Перу;
- Сербия;
- Сирия;
- Судан;
- Туркменистан;
- Шри-Ланка.
С вооружения МиГ-29, кроме Словакии и Польши, сняли Израиль, Молдова, Чехия, Германия, Румыния, Венгрия и Болгария. К слову, в последней тоже есть дискуссии о том, чтобы передать снятые с вооружения истребители Украины.
Интересная ситуация с Молдовой. После распада СССР у страны было более 30 МиГ-29, но Кишинев решил снять их с вооружения. Тогда покупкой истребителей заинтересовался Иран, поэтому США решили помешать этому, выкупив почти все МиГ-29. сейчас они используются для имитации враждебных целей во время учений. Однако еще шесть истребителей остались в Молдове.