Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что также будут проведены операции по дискредитации мобилизации и определенные действия на международной арене. К слову, присоединиться к проекту "Контракт 18 – 24" могут как мужчины, так и женщины.

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Какую операцию хочет провести Россия вокруг контрактов

Как рассказал Коваленко, за первые дни заявку на однолетний контракт для 18 – 24-летних добровольцев подало значительное количество украинцев. Поэтому россияне будут пытаться существенно дискредитировать этот успех, когда появятся первые данные.

Попробуют якобы от военных или даже через какие-то анонимные телеграм-каналы подавать позицию раскола внутри армии, будут работать боты в комментариях,

– отметил он.

Враг будет пытаться "столкнуть лбами" тех, кто добровольно мобилизовался до 25 лет в 2022 – 2024 годах и не получает большие выплаты, и теми, кто имеет возможность сейчас подписать контракт с армией на год и получить миллион гривен единовременного денежного пособия и другие компенсации.

Обратите внимание! Добровольцы получат один миллион гривен: 200 тысяч выплатят после подписания контракта, еще 300 тысяч – после прохождения подготовки, а 500 тысяч – в день исключения из списков личного состава воинской части.

Ежемесячное денежное обеспечение добровольцев будет составлять до 120 тысяч гривен, также предусматривается дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач, к тому же можно выбрать бригаду.

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Что Россия будет продвигать на международной арене

В ЦПИ объяснили, что россияне будут продвигать нарративы о так называемой "нелегитимности" украинской власти и манипулировать вокруг переговоров и мирных планов.

"После Мюнхенской конференции, визита Кита Келлога (спецпредставителя США по вопросам Украины и России – 24 Канал) в Киев, определенных официальных заявлений будут сливаться отдельные планы, как было до этого. У них тактика неизменна еще с Минского процесса", – констатировал Андрей Коваленко.