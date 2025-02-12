Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що також будуть проведені операції з дискредитації мобілізації та певні дії на міжнародній арені. До слова, долучитися до проєкту "Контракт 18 – 24" можуть як чоловіки, так і жінки.

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Яку операцію хоче провести Росія навколо контрактів

Як розповів Коваленко, за перші дні заявку на однорічний контракт для 18 – 24-річних добровольців подала значна кількість українців. Тож росіяни намагатимуться суттєво дискредитувати цей успіх, коли з'являться перші дані.

Спробують нібито від військових або навіть через якісь анонімні телеграм-канали подавати позицію розколу всередині армії, працюватимуть боти в коментарях,

– зазначив він.

Ворог намагатиметься "зіткнути лобами" тих, хто добровільно мобілізувався до 25 років у 2022 – 2024 роках й не отримує великі виплати, і тими, хто має можливість зараз підписати контракт з армією на рік і отримати мільйон гривень одноразової грошової допомоги та інші компенсації.

Зверніть увагу! Добровольці отримають один мільйон гривень: 200 тисяч виплатять після підписання контракту, ще 300 тисяч – після проходження підготовки, а 500 тисяч – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Щомісячне грошове забезпечення добровольців складатиме до 120 тисяч гривень, також передбачається додаткова винагорода за виконання бойових завдань, до того ж можна обрати бригаду.

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Що Росія просуватиме на міжнародній арені

У ЦПД пояснили, що росіяни просуватимуть наративи про так звану "нелегітимність" української влади та маніпулюватимуть навколо перемовин і мирних планів.

"Після Мюнхенської конференції, візиту Кіта Келлога (спецпредставника США у питаннях України та Росії – 24 Канал) у Київ, певних офіційних заяв будуть зливатися окремі плани, як було до цього. У них тактика незмінна ще з Мінського процесу", – констатував Андрій Коваленко.