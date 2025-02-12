Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Масі Найєма. Військова медикиня Аліна Михайлова назвала таку ініціативу дискримінаційною. На її думку, службу в Силах оборони зараз не можна називати просто роботою, адже це не про гроші, а про Батьківщину. Вона вважає, що держава забула про війну.

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Масі Найєм про "Контракт 18-24"

Він також висловився в тому ключі, що держава знецінила інших людей – тих, хто стояв під військкоматами зранку 24 лютого. І, так само, як і Аліна Михайлова, нагадав про потребу в чітких термінах служби.

Держава знецінює всіх тих, хто добровільно пішов в армію на початку повномасштабної війни. Ніякого піклування ані турботою про них через демобілізацію. Ані новими правилами мобілізації для осіб від 18 до 24 років,

– написав юрист.

За словами Найєма, протягом доби йому написали п'ятеро обурених побратимів. Це люди, "які за ці роки жодного слова не сказали проти, не скиглили, що немає строків служби".

"Таке враження, що, обираючи між непопулярними рішеннями, вирішили знехтувати мотивацією тих, хто вже на службі. Бо ж вони вже на службі, і, раптом що, можна буде натиснути і заткнути їх", – вважає він.

Мобілізація в Україні була найвищою у 2024 році. За даними Зеленського, тоді вдалося залучити 30 тисяч військових на місяць. Але в росіян усе одно більше.