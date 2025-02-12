Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Маси Найема. Военный медик Алина Михайлова назвала такую инициативу дискриминационной. По ее мнению, службу в Силах обороны сейчас нельзя называть просто работой, ведь это не о деньгах, а о Родине. Она считает, что государство забыло о войне.

Смотрите также Ипотека под 0%, 2 миллиона гривен, право выезда за границу: все о контракте с ВСУ для молодежи

Маси Найем о "Контракте 18-24"

Он также высказался в том ключе, что государство обесценило других людей – тех, кто стоял под военкоматами утром 24 февраля. И, так же, как и Алина Михайлова, напомнил о необходимости в четких сроках службы.

Государство обесценивает всех тех, кто добровольно пошел в армию в начале полномасштабной войны. Никакой заботы ни заботой о них через демобилизацию. Ни новыми правилами мобилизации для лиц от 18 до 24 лет,

– написал юрист.

По словам Найема, в течение суток ему написали пятеро возмущенных побратимов. Это люди, "которые за эти годы ни одного слова не сказали против, не ныли, что нет сроков службы".

"Такое впечатление, что, выбирая между непопулярными решениями, решили пренебречь мотивацией тех, кто уже на службе. Ведь они уже на службе, и, если что, можно будет нажать и заткнуть их", – считает он.

Мобилизация в Украине была самой высокой в 2024 году. По данным Зеленского, тогда удалось привлечь 30 тысяч военных в месяц. Но у россиян все равно больше.