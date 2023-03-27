Відповідну заяву під час лекції в Академії суспільної та медіакультури в місті Торунь зробив віцепрем'єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Він підтвердив, що незабаром польська армія може стати найчисленнішою в Європі.

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У Польщі роблять висновки з війни в Україні

Він наголосив, що Польща збільшує свою армію не для агресії, а навпаки – щоб ефективно відлякати потенційного агресора.

Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора,

– сказав Блащак.

Він зазначив, Польща повинна зробити висновки з війни в Україні. За його словами, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони складає 160 тисяч солдатів.

Раніше очільник оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити чисельність армії до 300 тисяч солдатів.

Дуда готовий побудувати залізну завісу "аж до хмар"

Президент Польщі Анджей Дуда готовий побудувати залізну завісу "аж до хмар". У такий спосіб він хоче, щоб Росія була якомога далі.

У березні 2023 року Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки.

Також у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю.

Дуда вважає, що зараз Росія є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих, що на східному фланзі.

Лідер Польщі не сумнівається щодо того, що Росія програє у війні з Україною, тому він запропонував Володимиру Зеленському приймати російську капітуляцію в Переяславі, щоб встановити історичну справедливість.

Додамо, що Росія хоче розмістити свою ядерну зброю в Білорусі. У МЗС Польщі назвали цей намір кроком до подальшого втягування Мінська у військову машину Кремля.