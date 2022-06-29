Польщу на саміті НАТО в Мадриді представляє президента країни Анджей Дуда. Перед тим, як відправитися до іспанської столиці, він заявив, що зараз Росія є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих, що знаходяться на східному фланзі.

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"Чого ми сподіваємося досягти на цьому саміті? Перш за все, проявіть єдність, тому що сьогодні це найважливіше перед лицем російської агресії проти України. Перед усім, що сьогодні відбувається за нашим східним кордоном, трагедіями, які там відбуваються, які ми бачили в Бучі. Маріуполь, в інших місцях, ав понеділок в Кременчуці", – заявив Анджей Дуда.

Він нагадав, що у стратегічній концепції НАТО 2010 року Росія згадувалася як партнер. Але через 12 років саме Росія є найбільшою загрозою для країн Північноатлантичного альянсу. І в першу чергу тих, хто перебуває на східному фланзі НАТО – країни Балтії, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія.

Відтак на саміті НАТО Дуда буде зосереджувати свою увагу на посилення присутності НАТО саме там. А також в тих країнах, які є партнерами НАТО. Мова йде про Швецію та Фінляндію.

Він також повідомив, що на саміті в Мадриді буде ухвалена нова стратегічна концепція НАТО з іншим підходом.

"Це також буде однією з головних тем, як і надалі допомагати Україні, в яких масштабах ця допомога має підтримувати Україну", – розповів Анджей Дуда.

Польський президент зазначив, що показово, що рівно 25 років тому на саміті НАТО в Мадриді в 1997 році Польща, Угорщина та Чехія отримали запрошення до НАТО. І через два роки – в 1999 році – Польща стала частиною цього Альянсу.

"Сьогодні, після 25 років, в умовах, на жаль, повністю зміненої архітектури безпеки в Європі, але з сильною присутністю Польщі в НАТО ми знову зустрічаємося в Мадриді", – відзначив Анджей Дуда.

Анджей Дуда повідомив, що після саміту НАТО в понеділок. 4 липня, він скликає Раду національної безпеки, щоб обговорити рішення саміту та поточну ситуацію з безпекою.

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