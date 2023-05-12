Современные американские самолеты F-16 являются важным компонентом в противовоздушной обороне Украины. Больше об оружии от наших партнеров, а также таинственной ракете в Польше, предателе Вячеславе Богуслаеве и бессмысленных заявлениях Дмитрия Пескова в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Напомним, что в первой части интервью мы уже писали о "планах контрнаступления ВСУ" в западных медиа, стратегических победах в Бахмуте и истерике Евгения Пригожина. Читайте по ссылке.

Бессмысленные заявления Пескова

– У Дмитрия Пескова спросили, почему россияне так медленно продвигаются? Он нашел оправдание, мол, Россия не воюет, потому что вести войну это другое дело: тотальное уничтожение инфраструктуры и городов. В то же время страна-агрессор якобы "старается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни".

Песков наговорил на дополнительные обвинения для себя. Он получит свой ордер, когда будет создан специальный трибунал и будет давать показания, что такое тотальная война: уничтоженные города и села. Он будет запечатлен в фотографиях, чтобы до конца жизни видел, что они натворили в Украине.

Россияне уже никуда не продвигаются. Да, они захватили часть территории в 2014 году, часть в 2022 году. Однако уже никуда не продвигаются – только теряют множество людей, ресурсов. К сожалению, большой ценой, но мы проводим работу, которую должны были делать с партнерами, по демилитаризации России. Работу, которую должны были сделать в 90-е годы.

Вся природа российского шовинизма и экспансионизма – это не проделанная работа в 90-е, когда решили оставить большое количество ракет, ядерных боеголовок и большую армию. Надо было сделать так, как это было сделано после Второй мировой войны с рядом стран: ограниченная армия и количество ракет – все это должно быть под контролем. После войны нужно более жестко поставить вопрос российского государства, с точки зрения милитарной составляющей.

Есть демилитаризация России и уничтожение фундамента государства экспансионистского типа. Есть десакрализация российской политической элиты, которая идет к своему тотальному концу. И, наконец, есть попытка вернуть международное право, в частности через специальный международный трибунал.

Постепенно Россия будет лишена права присутствовать в ООН. Вопрос не в том, что она делает там сейчас, а в нарушении процедуры вступления в ООН в 1991 году во время правления генсекретаря Хавьера Переса де Куэльяра.

Вопрос даже не в переговорах или заявлениях Пескова – это не важно. Россия остается субъектом международного права как отголосок советского прошлого. Мы, как государство, имеем право комментировать определенные вещи. Однако нужно сбавлять вес слов российских чиновников. Должно быть обнуление репутации России как государства, которого нужно бояться.



Дмитрий Песков / Getty Images

Нынешняя политическая элита должна уйти. Мы должны продвигать субъектность Украины, а в этом мы немного затормозили. Мы должны формировать повестку дня. Президент делает это постоянно, а вот наши институты должны усиливать этот блок: не ждать, пока кто-нибудь из конкурентов или партнеров сделает заявление – Украина должна пользоваться историческим моментом и наращивать свою субъектность.

Информационно мы должны зависеть от развития событий, которое мы комментируем с точки зрения того, что нам нужно получить и на каком этапе. Ну и наконец последнее – нужно следить, чтобы такие, как Песков, имели возможность публично фиксировать свою преступную позицию.

Мы должны брать оттуда цитаты и подавать их на разных языках, чтобы те остатки пророссийской лоббийной структуры не имели аргументов говорить, что там есть нормальные люди. Мы постоянно подчеркиваем, что там ненормальные люди, которые не живут в XXI веке, не разделяют наши ценности и не несут ответственности за свои слова.

Люди, являющиеся банальными уголовными преступниками. Каждый из них, вне зависимости от должности: Сергей Лавров, Дмитрий Песков или Николай Патрушев – это банально уголовные преступники. Люди, которые должны отвечать в рамках уголовного правосудия.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Возможен ли обмен Богуслаева на украинских пленных

– Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев якобы попросил включить его в список на обмен с Россией. Можно ли реально подать его на обмен? Или он будет ждать, пока на обмен попросится Паша "Мерседес", чтобы мы за один раз их отвезли?

Во-первых, есть штаб по обмену пленными, и он будет определять приоритеты. Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы. Однако подчеркиваю, что это очень тяжелая работа – заниматься обменом наших пленных.

Впрочем, такую опцию всегда можем иметь в виду. То есть таких "махровых" коллаборантов можем использовать, если нужно будет забрать своих ребят в большом количестве.

Во-вторых, человек, который во время полномасштабного вторжения продолжал саботировать возможность передачи вертолетов нашим Вооруженным Силам, саботировал любые действия "Мотор Сичи" и практически работал на россиян, должен получить максимальные сроки. То есть юридически нужно зафиксировать его как криминального преступника.

Или даже с одной стороны – преступника, а с другой – совершенно чистокровного предателя. Исторически важно фиксировать таких людей, чтобы до конца существования его рода все понимали, кто это был. То есть человек, который во время полномасштабного вторжения, когда его земляков жестоко убивают и насилуют, продолжает поддерживать тех, кто это делал.



Экс-директор "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев / ОП

Это должно быть обязательно зафиксировано жестким уголовным приговором, чтобы после войны такие люди, как Богуслаев, не могли оправдываться. Это должна быть четкая фиксация навсегда, кто и что это за человек. Чтобы этого не было: "ну вы помните, он там поднимал производство "Мотор Сичи" и имеет большие заслуги экономического характера" и тому подобное.

Дальнобойные ракеты для Украины

– CNN сообщило о том, что Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Украина пообещала использовать их только на своих суверенных территориях. Об этом изданию сообщили несколько западных чиновников.

Я с большой симпатией отношусь к журналистам и, безусловно, они знают все. Особенно когда ссылаются на анонимные источники. У меня есть три критерия, когда мы можем четко зафиксировать передачу того или иного оружия:

официальное заявление наших партнеров из Великобритании или других партнеров;

это может быть наше заявление, если есть необходимость сказать, что у нас уже есть что-то;

это можно увидеть на поле боя.

Третий вариант является оптимальным для такого типа войны, когда столько людей платит большую цену, чтобы мы продвигались вперед и деоккупировали свою территорию. Это было бы правильно и не спекулятивно. Отработали – сказали. Или даже все увидели и тогда это круто.

Однако говорить, что нам передали такое, а будем делать мы то и то – для чего это? Чтобы Россия снова предпринимала другие меры по фортификации или увеличивала и переносила стратегические склады на еще большее расстояние? Зачем мы это должны делать до момента использования определенных инструментов?

Так что журналисты имеют право говорить обо всем. Особенно со ссылкой на анонимные источники, "знающие все". Но мы будем продвигаться в рамках той информационной стратегии, которая сегодня есть только после того, как что-то будет сделано – можем это обсудить с точки зрения ведения боевых действий.

Очень важно также сказать, что на этом этапе войны дальнобойная ракета с дальностью более 150 километров – это очень важный инструмент, который решает 3 ключевые задачи :

существенно ускоряет финал войны;

существенно уменьшает боеспособность России на очень большой процент – стратегические склады россиян будут уничтожены;

существенно минимизирует наши потери.

Следовательно, дальнобойные ракеты – очень важный инструмент, если мы хотим перейти с этого этапа войны в ее финализацию исключительно на условиях Украины. Ибо любые другие условия, даже частично компромиссные, будут означать перенос войны на следующий этап.

Россия обязательно "сделает работу над ошибками" и будет более подготовленной. То есть, сегодня исторический момент, когда можно поставить точку в таком типе российской государственности.

Ракета Х-55 в Польше

– Если заговорили о ракетах, то давайте о сбитом "Кинжале" и о ракете Х-55 в Польше. Я так понимаю, что это те же обломки, которые в свое время случайно туда попали?

Я очень осторожно отношусь к тому, что сбили или не сбили. Особенно к "Кинжалам" потому что это крайне опасное оружие. Действительно, статистически нет доказательств, что сегодня можно иметь эффективные противовоздушные системы, которые практически с 90% результатом будут сбивать эти гиперзвуковые ракеты.

– Сегодня говорят о том, что наша система ПВО даже эффективнее "Железного купола" в Израиле.

Очень важно об этом говорить. Однако об эффективности системы поговорим после войны, когда решим все вопросы. Я очень осторожно отношусь к заявлениям о сбитии "Искандеров-М" или "Калибров". Это чревато и может спровоцировать определенную нервную реакцию России.

Россияне могут просто бить по центру города, чтобы показать, что у них есть какое-то "аналоговнетное" оружие. Итак, если будем сбивать оружие – супер, а после войны скажем всем огромное спасибо за то, что наши ребята все это сделали. Однако, после войны.

Обломки Х-55 в Польше – это удивительная история. Не будем вдаваться в свои фантазии, потому что это очень опасно. Польский технический институт уже дал выводы, что это за обломки. Однако ждем официальной реакции Варшавы. Мы поддержим наших польских партнеров касательно этого.

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Кроме Украины и Владимира Зеленского, никто так жестко вещи своими именами не называет. Все-таки все участники глобального политического процесса, а там есть определенный "этикес" или "политикес". Поэтому дождемся официальных оценок, а после этого сможем принять сторону наших польских партнеров и придерживаться ее.

F-16 позволит закрыть небо на 98%

Что касается нашей ПВО, то построенная система эффективна. Четко понятны ключевые риски с точки зрения России. Это управляемые авиационные бомбы, с ними очень сложно бороться – для этого необходим авиационный компонент, и наши партнеры это понимают.

Я имею в виду истребители-перехватчики как F-16. Угрозой также являются баллистические ракеты. Опять-таки здесь гораздо эффективнее будут авиационные компоненты как F-16. Ими можно уничтожать российские пусковые установки независимо от того, где они расположены. Это абсолютная эффективная работа против крылатых ракет и дронов. Так, они создают определенную нервную реакцию. Помните, они 30 штук отправляют, но наши силы ПВО работают.

Касательно гиперзвука, получим немного больше информации и увидим как это будет разворачиваться дальше. Тогда мы сможем говорить, что это мы сбиваем и можем контролировать этот процесс. Сегодня для того, чтобы сказать о полностью закрытом небе, должны получить 2 составляющие, одна из них – авиационный компонент. Если будет авиационный компонент, то небо будет совершенно точно закрыто гораздо лучше, чем сегодня.

– Мы говорим о F-16 или других истребителях?

F-16 наиболее адаптирован к тем вызовам, которые сегодня демонстрирует Россия. Мы же понимаем, какие ключевые элементы атаки нашей территории использует Россия и кто может эти элементы наиболее эффективно убирать – это F-16. У них будет 98% эффективности.

Ведь системы противоракетной обороны не до конца перехватывают, прежде всего, баллистику и управляемые авиационные бомбы. И давайте не будем забывать, что F-16 является базовым самолетом сегодня. В Европе его достаточно просто обслуживать, ремонтировать и т.д.



Американский истребитель F-16 / Getty Images

Война – это всегда о логистике, матанализе и ремонтных способностях. Если мы имеем Leopard 2 как ключевой базовый танк, который есть в большом количестве в Европе, то должны получить F-16. Он окончательно закроет небо. Теперь это ключевой параметр.

Два ключевых параметра: противоракеты и авиационный компонент. Периодически совершают атаки: используют дроны, остатки ракет. Крылатых уже достаточно мало, на критическом уровне, но у них много баллистики. Следовательно, противоракет для Украины должно быть больше. Аналогично со снарядами 155 калибра и авиационных компонентов на уровне F-16.

Путин унижает Грузию

– Путин заявил об отмене безвизового режима с Грузией и якобы о возобновлении авиаперевозок. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что ничего подобного произойти не может и Путин не имеет права принимать такие решения самостоятельно.

Для меня это выглядит абсолютно сознательным унижением Грузии со стороны Путина. Он путем этого публично заявленного личного решения компенсировал свои поражения по другим направлениям. Путин практически сказал, что суверенитета Грузии не существует и он якобы единолично решает, будет ли авиасообщение или визовый режим.

Я абсолютно согласен с президентом Грузии, что так совершенно не принято в глобальном политическом процессе в межгосударственном общении. Этого абсолютно не понимает грузинское правительство и демонстрирует определенный политический инфантилизм. Это удивительно, особенно учитывая, что Грузия была унижена в 2008 году.

Грузии было бы желательно сегодня понять очень важную вещь: война будет развиваться не по сценарию России и нет смысла сегодня в нее вкладываться. Не хотите занимать более жесткую позицию как Европейский Союз, куда вы тоже идете? Могли бы не демонстрировать столь странную провинциальную лояльность к России.

Я слышал заявление, где Каха Каладзе сказал: "Мы приехали получить приглашение, открытую дверь в Европейский Союз, а нам сказали — нет. Это невозможно, таким образом они (ЕС – 24 Канал) хотят ограничить наше право быть такими, как мы есть". Это же неадекватные заявления?

Когда вы приходите в какой-то корпоративный орган, то есть Европейский Союз, где есть определенные правила, то, безусловно, имеете суверенное право зайти. Однако должны придерживаться тех ценностей, которые являются базовыми для ЕС. В то же время, вы не хотите придерживаться этих ценностей и выбираете те, которые сегодня продвигает Россия.

То есть вы будете поддерживать Россию с точки зрения геноцидного типа ведения войны, массовых убийств и атак на критическую и гражданскую инфраструктуру. Однако хотите, чтобы вам позволили пользоваться благами, которые есть в сообществе ЕС. Это удивительно. Более того, Каладзе сказал, мол, "они хотят лишить нас суверенных прав".

Сегодня Грузия демонстрирует совершенное непонимание, что Путин унижает суверенитет. Он говорит, что его нет. Это провинция, где Путин якобы единолично может принимать решения. Лишь президент Грузии поняла это и заняла абсолютно четкую позицию. К сожалению, у нее не те полномочия, которые могли бы существенно повлиять на решение правительства.

Но мы с вами понимаем, что грузинское правительство – это не Грузия в целом. Грузинский народ абсолютно солидарен с европейскими и нашими ценностями, с нами. Однако правительство есть правительство. И оно будет зафиксировано исторически в таком совершенно некрасивом и даже неприличном виде.