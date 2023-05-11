Западные обозреватели высказали предположение о том, какими будут дальнейшие действия бункерного деда. Один из них пообщался со своим коллегой и поделился своими мыслями по поводу следующих шагов Владимира Путина, которого он называет "самым опасным дураком в мире".

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Как диктатор может закончить войну

Прежде всего, отмечает обозреватель, у Путина никогда не было плана Б. Поэтому его так называемым планом Б будет попытка замаскировать провал плана А. Собственно, того же "взятия Киева за 3 дня" и другого.

Если же говорить об окончании войны, то у бункерного деда есть два способа. Один из них состоит в продолжении военных действий до тех пор, пока не удастся обескровить Украину. Или хотя бы утомить Запад, чтобы он отказался помогать. О том, чтобы он сам отвел войска и вернул оккупированные территории, речь даже не идет.

Существует альтернативный сценарий. Он предполагает "принуждение к прямой конфронтации с США". В этом случае, говорит обозреватель, Кремль будет стремиться довести Вашингтон до предела тотального стратегического ядерного обмена. После этого он отступит и предложит испуганному Западу всеобщее урегулирование.

Одно из его условий, конечно, касалось бы Украины. Собственно, ее нейтрального статуса, полного разоружения, а также нахождение под контролем России Крыма и Донбасса.

Путин попытается оправдать потери

Обозреватель NYT отмечает, что залезть в голову Путина невозможно. Также невозможно понять, какими будут его следующие шаги. И это, признается он, еще одна причина для переживаний.

Однозначно можно сказать только одно: план А диктатора провалился. Сейчас он будет делать все для того, чтобы разработать план Б. С его помощью бункерный дед попытается оправдать колоссальные потери, которые понесла Россия в войне против Украины.

Поскольку мы заговорили о потерях, то нелишним будет вспомнить актуальную статистику. Так, по состоянию на утро 11 мая нашим защитникам удалось ликвидировать 196 920 российских захватчиков. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 610 оккупантов.