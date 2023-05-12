Это в эфире 24 Канала прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что украинские Силы обороны должны найти соответствующее решение.
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Будет так же, как с "Кинжалом"
Алексей Данилов отметил, что руководство страны понимает все угрозы со стороны врага. Это касается не только авиабомб, о которых говорят россияне, но и других средств поражения. И над решением этих вопросов каждый день работают тысячи людей.
"Когда мы сбили "Кинжал", россияне были в огромном отчаянии, потому что они считали, что это средство поражения ни в коем случае нельзя сбить и оно должно достигать той цели, куда они его отправляют. Так же будет и с этими средствами поражения", – отметил чиновник.
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Он добавил, что украинские специалисты работают над этим и им нужно немного времени, чтобы разобраться.
Я уверен, что мы найдем решение, как все это ставить на место. Решение есть в виде F-16, но нам немножко нужно набраться терпения – они обязательно будут в нашем небе, будут защищать нас с вами и всю нашу страну,
– подчеркнул Данилов.
Сбитие "Кинжала" и защита украинского неба: последние новости
- Ночью 4 мая Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot, который ранее никогда не поражал подобные цели. В Воздушных силах эта информация была подтверждена только через 2 дня.
- ЗРК Patriot сейчас лучшее средство ПВО – универсальный, способный перехватывать цели на большом расстоянии, имеет чувствительные радары. К примеру, 4 комплекса могут прикрывать весь большой город.
- Недавно Великобритания официально передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Это может свидетельствовать о том, что получение западных истребителей, в том числе и F-16, вполне реально. Они позволят закрыть украинское небо на 98%.