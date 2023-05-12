Про це в документальному фільмі "Рік. За кадром. Генерал" розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє 24 Канал.

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Залужний окреслив сутність війни

Залужний зазначив, що Росія сподівалася на інший перебіг війни.

Мабуть, вони розраховували, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть хлібом-сіллю – і на цьому українська державність закінчиться. Але коли українці почали супротив, почали захищатися, то станом сьогодні вони їдуть сюди з Російської Федерації, щоб свідомо вбивати українців,

– заявив генерал.

Він підкреслив, що сутність цієї війни полягає в тому, що, якщо зараз українці не знищать цього ворога, то самі будуть знищені, бо росіяни прийшли свідомо нас вбивати, попри численні втрати.

"Вони зазнають шалених втрат, на Донецькому напрямку і не тільки, але все одно ідуть вбивати українців, це їхня мета", – пояснив головнокомандувач.

За його словами, окупантів не зупиняє навіть пам'ять їхніх родичів про Другу світову.

"Дивно, що це відбувається у 21 столітті, коли розвинена наука, коли ще в пам'яті є діди та баби, які пережили це все під час Другої світової війни… Попри це, вони свідомо йдуть убивати українців", – підсумував генерал.

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Україна скористалася своїм єдиним шансом

За словами Залужного, українські військові змогли дійти до єдиного варіанту, який дозволив протистояти російському війську, що значно переважало кількісно.

Цей варіант полягав у тому, що ми мали в найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало,

– зазначив генерал.

За його словами, в цьому випадку слід було навіть жертвувати певними частинами територій України, аби витягнути ворога, відтягнути його тили та резерви. Коли техніка росіян зупинялася та очікувала на заправку, її палили.