Залужний розповів про цей випадок у фільмі Дмитра Комарова "Рік. За кадром", повідомляє 24 Канал.

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Залужний розповів, що в нього викликало сльози

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що під час повномасштабної війни з Росією він заплакав лише один раз.

Будучи головнокомандувачем, мені не хочеться зізнаватися в якихось слабкостях, але знову ж таки повторюся: я – людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав у Маріуполь,

– зауважив Залужний.

За його словами, ще на момент переписки з жінкою він сподівався, що її сину вдалося вижити. Однак йому доповіли, що військовий загинув.

"І я вимушений був якось прояснити цю ситуацію, тому що мама прислала мені його смс. Він перед вильотом написав смс про те, що є патріотом, і навіть, як його не стане, він хоче, щоб знали, що він – нормальна людина", – згадує головнокомандувач.

Залужний додав, що коли він намагався обговорити це питання з матір'ю загиблого військового, то в нього не вистачило сил і він заплакав. Генерал пам'ятає ім'я цього захисника, але не хоче його називати.

"Їх прийдеться називати дуже багацько. Вони всі цього варті", – зазначив Залужний.

Він підсумував, що дуже важко переживає втрати бійців,

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