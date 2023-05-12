Про це заявив президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел. Він був головнокомандувачем чеської армії, а також головним військовим радником Генерального секретаря НАТО у 2015 – 2018 роках.

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Україна потребує підтримки Заходу

Президент Чехії зазначив, що Україна потребує підтримки для вступу до НАТО і Європейського Союзу. Вступ до обох організацій буде тривалим процесом, хоча переговори про членство в ЄС можуть розпочатися вже цього року.

Він додав, що Україна врешті-решт отримає західні винищувачі, про які вона так довго просила. Однак їх неможливо доставити вчасно до майбутнього контрнаступу наступу. Окрім цього, є більш пріоритетні питання – такі, як боєприпаси.

Безумовно, є велика надія, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна мотивована, добре підготовлена, її війська досвідчені та, безумовно, не мають таких недоліків, як російська армія,

– заявив Павел.

За його словами, російська армія має серйозні проблеми з логістикою та моральним духом. Водночас колапсу оборони очікувати не варто.

"Росія мала час підготувати відносно якісну і глибоку оборону на кількох лініях, яка, в разі ефективного використання, коштуватиме Україні великих втрат", – вважає чеський президент.

На його думку, зараз неможливо сказати, яку територію Україна може відвоювати, оскільки можливі різні сценарії розвитку подій.

"Не завжди все йде так, як хотілося б, але я думаю, що шанси на значний успіх України дійсно високі", – зауважив ексгенерал НАТО.

Павел відмовився говорити про те, коли може розпочатися контрнаступ, але зазначив, що нещодавні українські атаки на російську інфраструктуру та місця концентрації військ були ознаками підготовки.

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На вступ до НАТО потрібен час

Україна попросила про прискорений вступ до НАТО, однак Павел вважає, що на це потрібен час.

Підтримка вступу України до ЄС і НАТО має бути нашою довгостроковою метою. Я не кажу, що це має відбутися в якомусь конкретному часовому горизонті, тому що підготовка до вступу в обидві ці організації дуже складна, вимагає тривалої підготовки та відповідності цілому переліку критеріїв, але ми повинні допомогти Україні в цьому,

– заявив президент Чехії.

За його словами, переговори про вступ до ЄС можуть реально розпочатися вже наприкінці цього року, що дасть Україні трамплін для тіснішої співпраці, допомоги у післявоєнній відбудові та прискорить наближення до стандартів ЄС.

Президент України Володимир Зеленський сподівався, що Євросоюз прискорить процес набуття Україною членства, але ЄС не встановив жодних жорстких часових рамок.

"Що стосується НАТО – чим стабільніша Україна в економічному плані, тим більше шансів, що вона буде раніше підготовлена до вступу в НАТО", – підсумував Павел.