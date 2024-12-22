Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння даху будинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та МВС.

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Що відомо про атаку БпЛА на Бровари

У неділю, 21 грудня, в 00:30 у місті Бровари після влучання уламків БпЛА виникло загорання крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку.

Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів,

– вказали надзвичайники.

У МВС також вказали, що рятувальники провели деблокування жителів однієї з квартир. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Ліквідація наслідків падіння "Шахедів" / фото ДСНС Київщини

Зауважимо, що у Київській ОВА повідомили, що пожежу на даху багатоповерхівці було ліквідовано близько 2 години ночі.