Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння даху будинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та МВС.
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Що відомо про атаку БпЛА на Бровари
У неділю, 21 грудня, в 00:30 у місті Бровари після влучання уламків БпЛА виникло загорання крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку.
Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів,
– вказали надзвичайники.
У МВС також вказали, що рятувальники провели деблокування жителів однієї з квартир. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Ліквідація наслідків падіння "Шахедів" / фото ДСНС Київщини
Зауважимо, що у Київській ОВА повідомили, що пожежу на даху багатоповерхівці було ліквідовано близько 2 години ночі.
До слова, цієї ночі Повітряні сили збили 52 з 103 ударних безпілотників. Водночас ще 44 дрони були локаційно втрачені – без негативних наслідків.