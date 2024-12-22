Спасателям удалось ликвидировать возгорание крыши дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и МВД.

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Что известно об атаке БпЛА на Бровары

В воскресенье, 21 декабря, в 00:30 в городе Бровары после попадания обломков БпЛА возникло возгорание кровли и лифтового помещения 25-этажного жилого дома.

Спасатели проводили эвакуацию жителей дома. Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров,

– указали чрезвычайники.

В МВД также указали, что спасатели провели деблокирование жителей одной из квартир. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ликвидация последствий падения "Шахедов" / фото ГСЧС Киевской области

Заметим, что в Киевской ОГА сообщили, что пожар на крыше многоэтажки был ликвидирован около 2 часов ночи.