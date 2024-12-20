Попадание в складские помещения

О о пожаре в складских помещениях сообщали в сети, о масштабах пожара отчитывались в ГСЧС. 24 Канал рассказывает, пострадала ли инфраструктура "Розетки", каковы убытки и, возможны ли проблемы с заказами компании.

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"Сгоревший склад в Бориспольском районе под Киевом использует "Розетка", свидетельствуют новые кадры с места. На них видно брендированные машины этого магазина, которые стоят рядом", – сообщали телеграм-каналы.



Пожар на складах под Киевом / Фото тг-каналы

Повреждены ли склады Rozetka

Телеграф со ссылкой на соучредителя компании Владислава Чечеткина пишет, что активы Rozetka не пострадали. Возгорание же действительно произошло, однако огонь охватил склад поставщиков компании.

"Несмотря на все заказы клиентов маркетплейса будут доставлены вовремя", – сообщил Чечеткин.



Пожар на складах под Киевом после атаки "Шахеда" / Фото ГСЧС

Масштабы разрушений

По данным ГСЧС, российский беспилотник попал в склад в 00:50. Пожар локализовали в 04:05, и процесс ликвидации еще продолжается.

На месте возгорания работают 72 спасателя, 24 единицы техники, спецтехника из Киева, аэропорта "Борисполь" и даже пожарный поезд Юго-Западной железной дороги.