Влучання у складські приміщення

Про пожежу на складських приміщеннях повідомляли у мережі, про масштаби пожежі звітували у ДСНС. 24 Канал розповідає, чи постраждала інфраструктура "Розетки", якими є збитки і, чи можливі проблеми з замовленнями компанії.

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"Згорілий склад у Бориспільському районі під Києвом використовує "Розетка", свідчать нові кадри з місця. На них видно брендовані машини цього магазину, які стоять поруч", – повідомляли телеграм-канали.



Пожежа на складах під Києвом / Фото тг-канали

Чи пошкоджено склади Rozetka

Телеграф з посиланням на співзасновника компанії Владислава Чечоткіна пише, що активи Rozetka не постраждали. Загоряння ж і справді сталося, однак вогонь охопив склад постачальників компанії.

"Попри все замовлення клієнтів маркетплейсу будуть доставлені вчасно", – повідомив Чечоткін.



Пожежа на складах під Києвом після атаки "Шахеда" / Фото ДСНС

Масштаби руйнувань

За даними ДСНС, російський безпілотник влучив у склад о 00:50. Пожежу локалізували о 04:05, та процес ліквідації ще триває.

На місці загоряння працюють 72 рятувальники, 24 одиниці техніки, спецтехніка з Києва, аеропорту "Бориспіль" і навіть пожежний потяг Південно-Західної залізниці.