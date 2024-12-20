Слова чоловіка передає 24 Канал з посиланням на сюжет Новини Live. Після ранкової атаки росіяни заявили, що це була відповідь на удар Києва по Ростовській області. А вдень були ще й можливі пуски з полігону Капустін Яр в Астрахані.

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Як власник знищеного ресторану реагує на збитки бізнесу

Чоловік дуже побивався за деревами. За його словами, саджав їх власноруч – і з роками вони перетворилися на величезних красенів. Росіяни ж знищили цю красу.

У ролику, знятому журналістами, справді можна побачити зламані дерева біля закладу.

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Його емоції можна зрозуміти, адже окупанти нищать буквально все, що створює Україна.

Це нелюди! Такі бомби кидати на житлові будинки... Я сюди душу, серце вклав. У ресторані все знищено. Ці вікна всі були вітражними. Тварини... – говорить чоловік.

Окрім цього, поранено охоронця. Імовірно, поранення не критичне, бо він, на щастя, спав за колоною.

У мережі назвали, про який ресторан ідеться. Це "ШахПлов" на вулиці Антоновича. І справді, там були дуже гарні інтер'єри.

На сторінці закладу викладають сторіз із руйнуваннями. А також ті відео інтер'єру, які встигли зафільмувати відвідувачі.

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Вітражі були прикладом сучасної інтерпретації епохи арнуво в деталях інтер'єру. Але тепер їхні залишки лежать в купі каміння.

Росія знищила ресторан "ШахПлов" у центрі Києва / Скриншоти 24 Каналу

Мовилося і про те, що пошкоджено будівлі кафе, банків, офісу Superhumans Center. І Миколаївський костел.