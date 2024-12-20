Так, внаслідок атаки Росії сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 метрів квадратних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Сьогодні о 00:50 внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м².

На місці працюють 72 надзвичайники ДСНС та 24 одиниці техніки. До ліквідації залучено спеціалізовану техніку з Києва, аеропорту “Бориспіль”, місцеві пожежні команди, пожежний потяг Південно-Західної залізниці, а також автомобілі для підвозу води від місцевих органів влади.

Пожежу локалізовано о 04:05. Загиблих та постраждалих немає.