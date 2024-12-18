OSINT-аналітик і військовий оглядач Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що це не перший удар українських сил по аеродрому Міллерово. До слова, Дональд Трамп може скасувати дозвіл, який надав Джозеф Байден України щодо ударів вглиб території Росії далекобійною зброєю.

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Не використовують Міллерово як до війни

Кононученко зазначив, що перший удар по авіабазі Міллерово був завданий ракетою "Точка-У"ще 25 лютого 2022 року – у перші дні війни. Тоді ще не була майже цілком окупована Луганська область, і українські сили змогли звідти здійснити атаку, вщент знищивши один російський літак Су-30 і пошкодивши ще один.

Це, за його словами, був фактично перший удар України по російській території після початку повномасштабного вторгнення. Після того аеродром в Міллерово ще кілька разів Україна атакувала наявними у нас засобами.

Водночас сьогодні ця авіабаза не використовується росіянами як до війни. Тоді це було місце постійного базування літаків Су-30. Зараз це більше аеродром підльоту для бойових літаків, які виконують свої бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення,

– підкреслив військовий оглядач.

Втім, на його думку, імовірно, ракети ATACMS зараз уразили чергові російські літаки. Це можуть бути як винищувачі, так і штурмовики, тому що Міллерово – така собі перевалкова база на підльоті до фронту.

Ракети ATACMS дійсно дістають до цієї авіабази, яка розташована у 300-кілометровій зоні їхньої досяжності. Оскільки Україна має дозвіл на завдання ударів по території Росії, то Міллерово, як зазначив OSINT-аналітик, – це цілком логічна та закономірна наша ціль.

"Дуже ймовірно, що вона була досягнута. Тому що, як показує практика, росіяни можуть збити 1 – 2 з наших ракет, які летять по їхніх цілях, але точно не всі", – резюмував Віталій Кононученко.

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